Не в Ювентус: Трубин может пополнить состав известного клуба Бундеслиги

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может перейти в чемпионат Германии еще до окончания летнего трансферного окна. В настоящее время ведутся переговоры об аренде вратаря.

В течение лета в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможных изменениях в карьере Анатолия Трубина. Уже в ближайшее время 25-летний футболист может оказаться в Бундеслиге, пишет ресурс Football Inside News.

Трансфер Трубина: что известно

Источник отмечает, что игрок, скорее всего, может согласиться на аренду в одном из немецких клубов.

Гамбург планирует сенсационную сделку по аренде вратаря Бенфики Анатолия Трубина. Стороны обсуждают временный переход в Германию: игрок сборной Украины ищет постоянную игровую практику после изменения иерархии в Бенфике,

– говорится в сообщении.

Отметим, что пока ничего не известно об условиях возможного соглашения об аренде между клубами и вратарем. Также источник не указывает, на каком этапе находится процесс переговоров.

Почему трансфер Трубина из Бенфики может состояться

В начале сезона 2026/27 "орлов" возглавил тренер Марку Силва, для которого наш соотечественник не является первым выбором на позицию вратаря. В течение августа украинец шесть раз подряд оставался на скамейке запасных.

В течение последних месяцев в СМИ неоднократно сообщалось об интересе к Трубину со стороны итальянского Ювентуса. В итоге туринцы арендовали у Тоттенхэма итальянца Гульельмо Викарио и поляка Камиля Грабару, который перешел из Вольфсбурга.

Трансферное окно в Германии закроется 1 сентября в 20:00 по местному времени.