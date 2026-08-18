Мудрик может уйти в клуб, который недавно выиграл свою лигу: этого хочет Челси и бывший тренер украинца

У Михаила Мудрика есть возможность продолжить карьеру в составе новичка Английской Премьер-лиги. Там украинца хочет видеть его бывший тренер.

Украинец, недавно вернувшийся на поле после дисквалификации за допинг, получил интересный шанс восстановить свои позиции в футболе. Об этом сообщил портал TEAMtalk.

Что известно о продолжении карьеры Мудрика

Игрок вернулся в спорт в конце июля и сразу присоединился к Челси в рамках азиатского турне. По информации источника, в Лондоне ему гарантируют игровое время в новом сезоне.

Однако это все же не тот объем игровой практики, который можно назвать постоянным. Поэтому в клубе рассматривают вариант аренды для Мудрика.

Мы можем подтвердить, что Ковентри Сити активно добивается подписания Мудрика в аренду, и Челси открыт к возможности воссоединить его с легендой клуба Фрэнком Лэмпардом,

– говорится в сообщении.

Источник добавляет, что в руководстве Челси впечатлены стилем футбола, который применяет Ковентри под руководством Лэмпарда, и считают, что это может обеспечить Мудрику подходящие условия для восстановления формы при условии регулярной игры.

Отметим, что Михаил и Фрэнк Лэмпард работали в Челси, когда легендарный в свое время полузащитник исполнял обязанности главного тренера команды из Лондона после увольнения Грэма Поттера. Это было во второй половине сезона 2023/24.

Есть ли другие варианты для Мудрика

Челси рассматривает различные возможности в отношении украинца. Сообщается о заинтересованности со стороны неназванных клубов из разных стран Европы. Однако на данный момент приоритетным вариантом считается переход в одну из команд АПЛ.

Ковентри под руководством Лэмпарда выиграл Чемпионшип 2025/26 и вернулся в английскую элиту. Новый сезон АПЛ стартует 21 августа.