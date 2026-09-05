Яремчука ждут на Кипре: стало известно, как футболист сборной Украины отреагировал на предложение

У Романа Яремчука не так много больших вариантов для продолжения карьеры. Трансферное окно в ведущих чемпионатах Европы уже закрылось.

Несмотря на это, интерес к 30-летнему украинскому нападающему все же существует. Об этом сообщил греческий спортивный ресурс sport-fm.gr.

Какой клуб хочет подписать Романа Яремчука

По информации источника, услугами украинца заинтересован АЭЛ Лимасол, однако сам футболист не считает переезд на Кипр приоритетным вариантом.

Другого хорошего предложения, кроме харьковского клуба из Украины, пока нет, а вариант с Лионом уже отпал,

– добавляют греческие журналисты.

Очевидно, вариант с Харьковом, на который указывает источник, также теряет актуальность, поскольку 5 сентября трансферный период в нашей стране заканчивается. А вот на Кипре местные клубы могут приобретать футболистов до 9 сентября включительно.

Куда еще может перейти Роман Яремчук из Олимпиакоса

Долгое время в сети ходили слухи о том, что опытный нападающий может вернуться в Лион уже на постоянной основе. Именно этот вариант считался приоритетным.

В августе появилась информация об интересе к Роману со стороны новичка польской Экстракласы – клуба Вечиста. Сам Яремчук в СМИ опроверг вероятность переезда в Краков.

Польша остается одним из тех мест, где еще открыто трансферное окно. Если в Украине оно закроется уже 5 сентября, то в соседней с нами стране будет действовать до среды, 9 сентября.

Нападающий остается без игровой практики перед стартом сборной Украины в Лиге наций. В текущем сезоне Яремчук не провел ни одного матча за Олимпиакос, а главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар не включил его в заявку на Лигу Европы.