Ювентус принял окончательное решение по поводу трансфера лидера сборной Украины

Анатолий Трубин является одним из лидеров сборной Украины и вышел на высший уровень в Бенфике. Это вызвало интерес к вратарю на трансферном рынке.

Больше всего футболистом Бенфики интересовались клубы Серии А. Этим летом конкретный интерес к Трубину проявлял туринский Ювентус, сообщает Calciomercato.

Перейдет ли Трубин в Серию А

Итальянский клуб направил запрос "орлам" об аренде Анатолия на сезон 2026/2027. Однако ответ Бенфики оказался не слишком обнадеживающим для туринцев.

Португальцы готовы отпустить 25-летнего вратаря, но на своих условиях. Бенфика потребовала от Ювентуса включить в договор пункт об обязательном выкупе Трубина летом 2027 года.

Лиссабонцы требовали сумму в 35 миллионов евро, которую в Турине назвали завышенной. В итоге Ювентус вышел из переговоров по Анатолию и уже успел взять в аренду вратаря Тоттенхэма Гульельмо Викарио.

Итальянец сможет стать полноценным игроком "бьянконерри" всего за 8 миллионов. Напомним, что в начале этого сезона Трубин неожиданно потерял место в стартовом составе Бенфики.

Как Трубин выступает за Бенфику

Новый тренер "орлов" Марку Силва делает ставку на португальца Самуэля Соареша. Контракт Трубина с лиссабонским клубом действует до 2028 года, а клаусула составляет 100 миллионов евро.

Напомним, что Трубин стал игроком "Бенфики" летом 2023 года, перейдя из Шахтера за 10 миллионов. Вратарь провел 151 матч, совершив 60 сэйвов.

Кроме того, Анатолий отличился голом в ворота Реала в Лиге чемпионов в этом году, благодаря чему "орлы" вышли в плей-офф турнира. Ранее мы рассказывали о возможном уходе Михаила Мудрика из Челси.