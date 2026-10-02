Преимущество огромное: сколько стоят сборные Украины и Северной Ирландии

Украина продолжает выступления в Лиге наций 2026–2027 годов. Команда готовится уже к третьему официальному матчу под руководством Андреа Мальдеры.

Соперником нашей команды в этом туре будет Северная Ирландия. Матч состоится в словацкой Трнаве и начнется в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Сколько стоят команды

Украина считается небольшим фаворитом матча. Это неудивительно, поскольку наша команда имеет номинально более сильный состав по версии портала Transfermarkt.

Сайт оценивает состав "сине-желтых" в 254,5 миллиона евро, что более чем вдвое дороже, чем у соперника. Рыночная стоимость Северной Ирландии составляет 118,5 миллиона евро.

Сразу три наших футболиста стоят дороже, чем самый дорогой игрок Северной Ирландии. Илья Забарный оценивается в 40 миллионов евро, а Виталий Миколенко и Георгий Судаков – в 25 миллионов.

Правда, игрок "Эвертона" не сможет принять участие в матче с Северной Ирландией из-за травмы. В свою очередь, самым дорогим игроком соперника является Трей Хьюм из "Сандерленда" (22 миллиона).

Топ-5 самых дорогих игроков Украины и Северной Ирландии:

УКРАИНА СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ Илья Забарный 40 млн евро Трей Хьюм 22 млн евро Виталий Миколенко 25 млн евро Дэн Баллард 20 млн евро Георгий Судаков 25 млн евро Ши Чарльз 15 млн евро Анатолий Трубин 20 млн евро Айзек Прайс 15 млн евро Виктор Цыганков 15 млн евро Итан Галбрейт 12 млн евро

Отметим, что Украина набрала 4 очка в двух первых турах Лиги наций 2026/2027. Команда Андреа Мальдери с минимальным счетом обыграла Венгрию, после чего сыграла в нулевую ничью с Грузией.

Северная Ирландия имеет столько же очков и делит с Украиной первое место в группе. К слову, Мальдера объявил состав на матч Украины против Северной Ирландии.