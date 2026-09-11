Самый быстрый человек в мире Усэйн Болт отдал должное украинцу Олегу Дорощуку

11 сентября в Будапеште стартует Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике, на который съехались крупнейшие звезды этого вида спорта. В столицу Венгрии прибыл и легендарный Усэйн Болт, который уже познакомился там с украинцем Олегом Дорощуком.

Наш прыгун в высоту как раз давал интервью журналистам из Украины, когда к нему неожиданно присоединился обладатель мирового рекорда в беге на 100 метров. Болт, как видно из тик-тока "Суспильне", проявил уважение к украинцу и устроил с ним импровизированную фотосессию, пишет 24 Канал.

Как отреагировал Усэйн Болт на Олега Дорощука

Легендарный ямайский спринтер, который до сих пор остается мировым рекордсменом в беге на 100 метров, очевидно, приглашен на Абсолютный чемпионат мира в качестве звездного гостя и эксперта.

Во время общения Олега Дорощука с прессой Болт подошел к украинцу и выразил удивление тем, насколько он высокий. Наш спортсмен не растерялся и с улыбкой ответил: "А ты очень легендарный".

После этого Дорощук и Болт вместе сделали селфи, а ямаец явно остался доволен встречей.

Когда смотреть выступление Олега Дорощука на Абсолютном чемпионате мира

Прыжки в высоту среди мужчин запланированы на последний день соревнований, в воскресенье, 13 сентября, в вечерней сессии, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.

Дорощук подходит к соревнованиям в статусе действующего чемпиона мира в помещении, обладателя серебряной медали чемпионата Европы и лидера мирового рейтинга.