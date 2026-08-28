"Президенту понравилось": Келлог рассказал, о чем говорили Усик и Трамп

Бывший специальный посланник Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог рассказал о пользе встречи Александра Усика и Дональда Трампа. Визит украинца в Белый дом преследовал четкую цель.

В июне Александр Усик, на тот момент чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBA, посетил резиденцию президента США. О некоторых деталях встречи рассказал Кит Келлог, как сообщил ютуб-канал RAMINA.

Слова Келлога о встрече Усика и Трампа

По словам американского чиновника, визит Усика произвел хорошее впечатление на американского президента, ведь тот является поклонником спорта.

Когда я его привел, они, наверное, добрых 30 минут говорили о боксе, и это было хорошо. Я просто отошел в сторону и дал им поговорить. И думаю, хорошо, что это произошло. И президенту понравилось, что он был там,

– сказал Кит Келлог.

Бывший специальный посланник Дональда Трампа добавил, что Усик посещал резиденцию президента США несколько раз.

"Встреча длилась гораздо дольше, чем планировалось. А на следующий вечер на лужайке Белого дома состоялся так называемый бой в клетке. Я также привел туда Усика. Думаю, было просто хорошо, что они познакомились и поговорили. Он показал украинцев как живых людей. Президент это почувствовал. Он знает, что Усик живет здесь, в Киеве. Его семья живет здесь, в Киеве. Трамп даже спрашивал Александра о том, каково это, когда его дочери приходится ночью спускаться в метро. Вот что я имею в виду", – добавил Келлог.

Отметим, что Усик и Трамп встретились накануне турнира по ММА UFC Freedom 250, который впервые в истории прошел на территории Белого дома.

Что об Трампе говорил Усик

Украинский боксер рассказал, что во время общения с американским лидером ему задали вопрос о том, как ему удалось победить соперников, превосходящих его по габаритам.

Александр Усик в присущей ему манере ответил, что "чтобы все решал размер, то королем животных был бы слон".