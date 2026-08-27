"Безумие": тренер Лунина отметил игру звезды "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью не скупился на комплименты в адрес французского нападающего Килиана Мбаппе. Это произошло после убедительной победы в чемпионате Испании.

Вечером 26 августа столичный клуб "разобрал" на своем поле Реал Сосьедад (4:1). Тренер команды особо отметил игру одного из игроков, пишет 24 Канал.

Слова Моуринью о Мбаппе

Португальский специалист высказался о главном голеадоре клуба, французе Килиане Мбаппе.

Есть кое-что, чего я не люблю делать, но иногда вынужден. Я не люблю говорить об отдельных футболистах, но что сделал Мбаппе... Сумасшествие. Я очень им доволен. Что касается техники, то здесь, очевидно, вообще нечего сказать, но в команде он берет на себя ответственность,

– сказал Моуринью.

Такую реакцию тренера вызвал хет-трик француза в ворота команды соперника.

Обзор матча Реал (Мадрид) – Реал Сосьедад от MEGOGO: смотрите видео

По словам наставника "сливочных", ему нравится тот энтузиазм, с которым 27-летний Мбаппе подошел к сезону 2026/27.

"Моуринью надеется, что это поможет команде в этом сезоне пополнить клубный музей. Килиан вернулся на два дня раньше из отпуска. Сколько он может забить голов за сезон? 60, 40, 50? Я не могу сказать. Пусть забьет 40 голов, но с трофеями. Сегодня я оставил его на поле на 90 минут, я думал, что он может забить четыре", – добавил тренер.

Следующий матч Реал проведет 30 августа, когда в рамках чемпионата Испании примет Малагу. Начало игры запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Украинец Андрей Лунин пока не играл в официальных матчах этого сезона.

Что сейчас происходит в Реале

Летом клуб возглавил 63-летний Моуринью. Это произошло на фоне того, что мадридцы не могут выиграть ни одного трофея, начиная с Суперкубка УЕФА, который Реал завоевал в августе 2024 года.

Для португальца это возвращение в клуб после более чем 13 лет отсутствия. Матч против Реал Сосьедада стал для него первым домашним с момента назначения. Специалист не смог сдержать слез.