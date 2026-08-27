"Ми не ненавидимо їх": Президент УЄФА видав гучну заяву про можливе повернення Росії у футбол

Російський спорт потрапив під санкції після початку повномасштабної війни в Україні. Чимало атлетів отримали заборони на виступи під своїм прапором та гімном.

Що ж стосується командних видів спорту, то там росіян в основному дискваліфікували повністю. Саме таким шляхом пішли у футболі, повідомляє The Rest Is Politics: Leading.

Чи гратимуть росіяни в Європі

З 2022 року російські клуби не приймають участі в єврокубках, а збірна не допущена до відборів на Євро або чемпіонат світу. Зрештою президент УЄФА Александер Чеферін повернувся до цієї теми.

Словенський функціонер пояснив, коли команди з Росії зможуть повернутися до виступів на міжнародній арені. Він запевнив, що до завершення війни цього не варто очікувати.

Що стосується дорослих команд, то не думаю, що ми зможемо щось зробити до повного завершення воєнного конфлікту. Проте мені не подобаються бойкоти. Не люблю, коли спортсмени страждають через політичні рішення. Сподіваюся, що війна колись закінчиться. Вона триває довше, ніж Друга світова війна,

– заявив Чеферін.

Але при цьому голова УЄФА залишається сторонником повернення юнацьких команд з Росії до міжнародних змагань. На думку Александера, російські діти не винні у війні та не мають бути покарані за дії їх країни.

Чому юнаки не можуть грати у футбол? Більшість з них не підтримує війну, вони навіть не голосують та не обирали владу своєї країни. Їх виховують у ненависті, що "Європа їх не любить". Ні, наші діти не ненавидять дітей з Росії. Той, хто ненавидить цілу націю, — ідіот. При цьому на УЄФА чинився великий тиск, щоб Росію повністю виключили зі змагань. Але при цьому майже не було тиску щодо виключення Ізраїлю,

– висловився словенець.

Як Чеферін ледь не повернув Росію

Відзначимо. що у вересні 2023 року Чеферін вже зробив спробу повернути російські юнацькі команди до міжнародних змагань. Мова була про колективи у вці U-17 та молодше.

Рішення було офіційно прийняте, проте вже за два тижні УЄФА був змушений його скасувати. Причиною стала сильна хвиля спротиву та загроза бойкоту з боку європейських асоціацій.

Україна різко засудила це рішення УЄФА, після чого нашу країну підтримали більше 15-ти асоціації Європи. Серед них були Англія, Польща, а також скандинавські та балканські країни.

Нагадаємо, що УЄФА планує створити новий турнір разом з конфедерацією КОНКАКАФ. Оновлена Ліга націй розробляється на фоні конфлікту організації із ФІФА та недовіри до політики Джанні Інфантіно.