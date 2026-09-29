Підловив на подвійних стандартах: Гераскевич дорікнув Урсулі фон дер Ляєн за санкції проти Росії

Російські терористи продовжують обстрілювати мирні українські міста. Останнім часом найбільше потерпає Київ, де кожного дня руйнується цивільна інфраструктура.

Наші європейські партнери продовжують підтримувати Україну під час війни, проте чимало їхніх рішень викликають. Про одне із них у соцмережі X висловився відомий скелетоніст Владислав Гераскевич.

Що не так із Урсулою фон дер Ляєн

Приводом для коментаря стало висловлювання голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо атаки на Київ. Політикиня звернула увагу на руйнування будівлі Національної академії наук України 28 вересня..

Сьогодні Росія зробила науку своєю мішенню. Моє серце – з героями, які шукають людей, що опинилися в пастці всередині будівлі, а також із родинами та близькими жертв жахливих атак по всій країні. Ми – разом із ними і з усіма українцями. Європа докладає безпрецедентних зусиль для зміцнення оборони України,

– написала Урсула в соцмережі.

Саме на цей допис і відреагував Гераскевич у коментарях. Скелетоніст дорікнув голові Єврокомісії рішенням про зняття санкцій з деяких представників Росії.

Тож якщо ви бачите, що Росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру України, чому ви скасовуєте санкції проти російських олігархів?,

– заявив скелетоніст.

Що відомо про зняття санкцій з Алішера Усманова

Зазначимо, що раніше російського мільярдера Алішера Усманова виключили із санкційного списку Євросоюзу. Свого часу олігарх був президентом Міжнародної федерації фехтування.

За даними деяких інсайдерів. європейці використовують Усманова як інструменту тиску у справі двох французьких громадян, які перебувають під вартою в Азербайджані. Також із санкційного списку викреслили Михайла Фрідмана.

Раніше Владислав Гераскевич гнівно наїхав на російського хокеїста Олександра Овечкіна. Росіянин публічно підтримав пропутінську партію "Єдину Росію" на місцевих парламентських виборах.



.