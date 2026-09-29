Наши европейские партнеры продолжают поддерживать Украину во время войны, однако многие из их решений вызывают вопросы. Об одном из них в социальной сети X высказался известный скелетонист Владислав Гераскевич.

Что не так с Урсулой фон дер Ляйен

Поводом для комментария стало высказывание председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно атаки на Киев. Политик обратила внимание на разрушение здания Национальной академии наук Украины 28 сентября.

Сегодня Россия сделала науку своей мишенью. Мое сердце – с героями, которые ищут людей, оказавшихся в ловушке внутри здания, а также с семьями и близкими жертв ужасных атак по всей стране. Мы – вместе с ними и со всеми украинцами. Европа прилагает беспрецедентные усилия для укрепления обороны Украины,

– написала Урсула в соцсети.

Именно на этот пост и отреагировал Гераскевич в комментариях. Скелетонист упрекнул главу Еврокомиссии в решении об отмене санкций в отношении некоторых представителей России.

"Если вы видите, что Россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, почему вы отменяете санкции против российских олигархов?",

– заявил скелетонист.

Что известно о снятии санкций с Алишера Усманова

Отметим, что ранее российского миллиардера Алишера Усманова исключили из санкционного списка Евросоюза. В свое время олигарх был президентом Международной федерации фехтования.

По данным некоторых инсайдеров, европейцы используют Усманова в качестве инструмента давления в деле двух французских граждан, находящихся под стражей в Азербайджане. Также из санкционного списка исключили Михаила Фридмана.

Ранее Владислав Гераскевич гневно раскритиковал российского хоккеиста Александра Овечкина. Россиянин публично поддержал пропутинскую партию "Единая Россия" на местных парламентских выборах.



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