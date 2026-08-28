Стукає у двері збірної: нападник з України забив супергол в Лізі Європи і продовжив шалену серію

В усіх трьох єврокубках завершилась кваліфікаційна стадія сезону 2026/2027. У Лізі Європи особлива увага була прикута до Андерлехта.

У останньому матчі відбору турніру бельгійці бились проти казахського Кайрата. Головний інтерес в Андерлехті викликає наявність українського нападника Данила Сікана, повідомляє 24 Канал.

Як Сікан забив Кайрату

У першому матчі "фіолетові" здолали суперника з рахунком 3:0 на виїзді, тому перед другою грою були явними фаворитами. Сікан тоді відзначився голом, тому знову вийшов в основі Андерлехта.

Зрештою, домашня зустріч також далась легко бельгійцям. Клуб з Брюсселя знову забив три "сухі" голи, а одним із героїв поєдинку став як раз Данило.

Після перерви нападник забив другий м'яч у грі, причому зробив це дуже красиво. Сікан на техніці пройшов двох опонентів та з гострого кута "прошив" воротаря Кайрата.

Як Сікан вразив ворота в Лізі Європи: дивитися відео

Цікаво, що вже за хвилину після голу тренер Андерлехта зняв українця з гри. Цим м'ячем футболіст продовжив яскраву серію цього сезону в Європі.

Данило відіграв вже шостий матч за бельгійців у Лізі Європи і в п'ятьох із них йому вдалось забити. Однак у двох іграх чемпіонату країни Данило поки не вражав ворота опонентів.

Що відомо про Сікана

Нагадаємо, що Сікан перебрався в Андерлехт у січні цього року з Трабзонспора. Турки отримали близько 4-х мільйонів євро за 25-річного футболіста.

У 11-ти матчах минулого сезону за брюссельців він забив двічі. Раніше Сікан виступав за Карпати, Маріуполь, Ганзу, Шахтар та Трабзонспор. Крім того, Данило має у своєму активі 7 ігор та один гол за збірну України.

Ймовірно, з такою формою нападник зможе повернутися у національну команду вперше за три роки. Нагадаємо, що наприкінці вересня Україна розпочне свій шлях Лізі націй.

Суперниками "синьо-жовтих" стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Раніше ми розповідали, яку зарплату отримує Андреа Мальдера у збірній України.