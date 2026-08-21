Особливу увагу з боку українців привертає бельгійський Андерлехт. Команда близька до виходу в основну стадію Ліги Європи, повідомляє 24 Канал.

Кому Сікан забив в Лізі Європи

Брюссельська команда зіграла в раунді плей-оф кваліфікації перший мач проти Кайрата. Підопічні Вітора Бруну легко впорались із казахами на їх полі.

Ще у першому таймі Андерлехт оформив три голи та вирішив долю зустрічі. Приємно, що до розгрому Кайрата долучився і український нападник Данило Сікан.

Ексгравець Шахтаря вийшов з перших хвилин та відзначився голом перед перервою. Данило відгукнувся на подачу з кутового та головою пробив кіпера казахів.

Як Сікан забив Кайрату в Лізі Європи: дивитися відео

Рахунок 3:0 де-факто гарантує Андерлехту путівку в основну стадію Ліги Європи. Матч-відповідь у Брюсселі пройде 27 серпня.

Що Сікан демонструє в Андерлехті

Для Сікана це вже четвертий гол у поточному сезоні, причому всі вони були забиті саме в Лізі Європи. Раніше Данило забивав в обох матчах проти Хаммарбю, а також у домашній зустрічі із ПАОКом.

Українець перебрався в бельгійський клуб у січні 2026 року. Трабзонспор отримав за Данила близько 4-х мільйонів євро. Загалом на його рахунку шість голів у 18-ти зустрічах за Андерлехт.

Нагадаємо, що Сікан має досвід виступу за збірну України (один гол у 6-ти матчах). Раніше повідомлялось, що Роман Яремчук близький до відходу з Олімпіакоса.