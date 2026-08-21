Особое внимание украинцев привлекает бельгийский Андерлехт. Команда близка к выходу в основную стадию Лиги Европы, сообщает 24 Канал.

Кому Сикан забил в Лиге Европы

Брюссельская команда сыграла в раунде плей-офф квалификации первый матч против Кайрата. Подопечные Витора Бруну легко справились с казахами на их поле.

Еще в первом тайме Андерлехт забил три гола и решил исход встречи. Приятно, что к разгрому Кайрата присоединился и украинский нападающий Даниил Сикан.

Экс-игрок Шахтера вышел в стартовом составе и отличился голом перед перерывом. Данило откликнулся на подачу с углового и головой пробил вратаря казахов.

Как Сикан забил Кайрату в Лиге Европы: смотреть видео

Счет 3:0 де-факто гарантирует Андерлехту путевку в основной этап Лиги Европы. Ответный матч в Брюсселе пройдет 27 августа.

Что Сикан демонстрирует в Андерлехте

Для Сикана это уже четвертый гол в текущем сезоне, причем все они были забиты именно в Лиге Европы. Ранее Даниил забивал в обоих матчах против Хаммарбю, а также в домашней встрече с ПАОКом.

Украинец перешел в бельгийский клуб в январе 2026 года. Трабзонспор получил за Даниила около 4 миллионов евро. Всего на его счету шесть голов в 18 матчах за Андерлехт.

Напомним, что Сикан имеет опыт выступления за сборную Украины (один гол в 6 матчах). Ранее сообщалось, что Роман Яремчук близок к уходу из Олимпиакоса.