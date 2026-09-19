Чемпіон Європи Чепурний у заявці: склад збірної України на ЧС зі спортивної гімнастики
Наступного місяця найсильніші гімнасти планети прибудуть у Нідерланди, щоб визначити чемпіонів світу. Будуть там і українці.
Український прапор представлять десятеро наших земляків. Про це повідомила пресслужба спортивної організації World Gymnastics.
Хто з українців поїде на чемпіонат світу
В команді знайшлось місце найбільш титулованим атлетам, які мають українське спортивне громадянство: олімпійському чемпіону Ріо-2016 Олегу Вєрняєву та чемпіону Європи-2026 Назару Чепурному.
Склад збірної України на ЧС-2026
- Чоловіки: Владислав Грико, Назар Чепурний, Олег Верняєв, Богдан Супрун, Микита Мельников.
- Жінки: Діана Лобок, Маріанна Кінюк, Богдана Ковальова, Анастасія Лев, Крістіна Грудецька.
Зазначимо, що для Чепурного ці змагання відбудуться на фоні скандалу щодо його фінансування. Після успішного виступу на континентальній першості у Хорватії гімнаст повідомив, що у Міністерстві молоді та спорту України та в Української федерації гімнастики знайшлось на коштів на оплату його підготовки.
Хто ще поїде на ЧС зі спортивної гімнастики
У Роттердамі у ролі членів інших команд з 17 до 25 жовтня змагатимуться також й інші українці.
За хорватську збірну виступить срібний призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун, який у серпні заявив, що у новій країні до нього ставляться краще, ніж в Україні.
Німецьку збірну представить Радомир Стельмах.