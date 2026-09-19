Український прапор представлять десятеро наших земляків. Про це повідомила пресслужба спортивної організації World Gymnastics.

Хто з українців поїде на чемпіонат світу

В команді знайшлось місце найбільш титулованим атлетам, які мають українське спортивне громадянство: олімпійському чемпіону Ріо-2016 Олегу Вєрняєву та чемпіону Європи-2026 Назару Чепурному.

Склад збірної України на ЧС-2026

Чоловіки: Владислав Грико, Назар Чепурний, Олег Верняєв, Богдан Супрун, Микита Мельников.

Владислав Грико, Назар Чепурний, Олег Верняєв, Богдан Супрун, Микита Мельников. Жінки: Діана Лобок, Маріанна Кінюк, Богдана Ковальова, Анастасія Лев, Крістіна Грудецька.

Зазначимо, що для Чепурного ці змагання відбудуться на фоні скандалу щодо його фінансування. Після успішного виступу на континентальній першості у Хорватії гімнаст повідомив, що у Міністерстві молоді та спорту України та в Української федерації гімнастики знайшлось на коштів на оплату його підготовки.

Хто ще поїде на ЧС зі спортивної гімнастики

У Роттердамі у ролі членів інших команд з 17 до 25 жовтня змагатимуться також й інші українці.

За хорватську збірну виступить срібний призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун, який у серпні заявив, що у новій країні до нього ставляться краще, ніж в Україні.

Німецьку збірну представить Радомир Стельмах.