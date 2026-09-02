"Приєднуєтесь до особливого клубу": капітан Тоттенгема влаштував Мудрику теплий прийом

У середовищі футболістів лондонсього Тоттенгема вперше звернулись до Михайла Мудрика. Українця на новому місці привітав капітан команди.

Наприкінці трансферного вікна перехід у середині футбольної "екосистеми" Лондона окрім Михайла Мудрика здійснив також і 28-річний Тосін Адарабіо. Обох футболістів у новій команді привітав капітан Тоттенгема Міккі ван де Вен, повідомила пресслужба "шпор".

Що Мудрик та Адарабіо почули у Тоттенгемі

Капітан висловив надію, що нові виконавці команди зуміють якомога краще себе проявити та допоможуть клубу виконати турнірні завдання.

Михайло, Тосін, ласкаво просимо до сім’ї Тоттенгема. Ви приєднуєтеся до особливого клубу, і ми тут, щоб допомогти вам показати всім, на що ви здатні. Цього літа багато чого змінилося. Тепер ви обоє є частиною команди з топовими гравцями та великими амбіціями. Я знаю, що ви усвідомлюєте, якою великою можливістю це є. Те, що станеться з нашим клубом далі, ми напишемо разом,

– сказав ван де Вен.

Зазначимо, що на відміну від Мудрика, Адарабіо здійснив повноцінний трансфер. За 28-річного центрбека керівництво Челсі отримало 11,65 мільйона євро, пише Transfermarkt.

Що відомо про оренду Мудрика у Тоттенгем

За інсайдерською інформацією, Мудрику у Тоттенгемі гарантована участь не менше ніж в половині матчів клубу у сезоні.

"Шпори" візьмуть на себе виплату зарплати вінгеру, а наприкінці оренди матимуть можливість викупити контракт футболіста у Челсі за 75 мільйонів фунтів стерлінгів.