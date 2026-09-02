В конце трансферного окна переход в рамках лондонской футбольной "экосистемы", помимо Михаила Мудрика, совершил также 28-летний Тосин Адарабио. Обоих футболистов в новой команде поприветствовал капитан Тоттенхэма Микки ван де Вен, сообщила пресс-служба "шпор".

Что Мудрик и Адарабио услышали в "Тоттенхэме"

Капитан выразил надежду, что новые игроки команды сумеют как можно лучше проявить себя и помогут клубу выполнить турнирные задачи.

Михаил, Тосин, добро пожаловать в семью Тоттенхэма. Вы присоединяетесь к особенному клубу, и мы здесь, чтобы помочь вам показать всем, на что вы способны. Этим летом многое изменилось. Теперь вы оба являетесь частью команды с топовыми игроками и большими амбициями. Я знаю, что вы осознаете, какая это большая возможность. То, что будет с нашим клубом дальше, мы напишем вместе,

– сказал ван де Вен.

Отметим, что в отличие от Мудрика, Адарабио перешел на постоянной основе. За 28-летнего центрального защитника руководство Челси получило 11,65 миллиона евро, пишет Transfermarkt.

Что известно об аренде Мудрика в Тоттенхэме

По инсайдерской информации, Мудрику в Тоттенхэме гарантировано участие не менее чем в половине матчей клуба в сезоне.

"Шпоры" возьмут на себя выплату зарплаты вингеру, а по окончании аренды смогут выкупить контракт футболиста у Челси за 75 миллионов фунтов стерлингов.