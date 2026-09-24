Туреччина – Франція: де дивитися онлайн матч Ліги націй в Україні

Збірні Туреччини та Франції зустрінуться 25 вересня у межах Ліги націй УЄФА. Команди виступають у найсильнішому дивізіоні турніру – Лізі А.

Гра відбудеться у Туреччині на арені Kocaeli Stadyumu та розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Туреччина – Франція: хто покаже матч

Переглянути матч можна буде на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Ліги націй в Україні.

Трансляція матчу Туреччина – Франція буде доступна на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK (або за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) та "Спорт", і на телеканалах MEGOGO Футбол.

Раніше Туреччина і Франція двічі зустрічалися на турецькій території. У відборі Євро 2019 року турецька збірна здобула перемогу з рахунком 2:0. Ще одна очна зустріч відбулася у 2000 році, коли в контрольному поєдинку на стадіоні "Іньоню" в Стамбулі французи розгромили господарів поля 4:0.

У минулому розіграші Ліги націй Туреччина упустила пряму путівку до елітного дивізіону через поразку від Чорногорії, однак таки піднялася через стикові поєдинки проти Угорщини. На ЧС-2026 національна команда не змогла вийти з групи, обмежившись єдиною перемогою. При цьому на своїй арені турецький колектив за останні три роки програвав тільки збірним Іспанії та Португалії.

Французька збірна в попередньому циклі Ліги націй виборола бронзові медалі, перегравши Німеччину з рахунком 2:0. На чемпіонаті світу французи дійшли до півфіналу, де зазнали поразки від Іспанії, а в матчі за третє місце програли Англії. Після турніру Дідьє Дешам залишив посаду головного тренера, а вакантну посаду обійняв Зінедін Зідан.