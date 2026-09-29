Світоліна зі збірною України заробила один мільйон доларів на престижному турнірі

Збірна України вдало виступила на одному з найпрестиніших тенісних турнірів. Наша команда стала однією з восьми учасниць Кубка Біллі Джин Кінг-2026.

До складу нашої команди увійшли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завацька та Людмила Кіченок. У підсумку українкам вдалось досягти успіху, повідомляє 24 Канал.

Скільки заробили учасники Кубка Біллі Джин Кінг

Україна пройшла двох опонентів на Кубку Біллі Джин Кінг та вперше в історії дісталась фіналу турніру. Завдяки цьому наші тенісистки змогли непогано заробити.

За вихід у вирішальний матч наша команда заробила 1 мільйон доларів призових. На жаль, здобути трофей не вдалось, адже у фіналі підопічні Іллі Марченка поступились Чехії (0:2).

Власне, тріумфаторки Кубка Біллі Джин Кінг поповнили свою скарбничку сумою в 1,5 мільйона доларів. Що ж стосується інших команд, то півфіналісти Іспанія та Італія заробили по 500 тисяч доларів.

Чвертьфіналісти ж збагатились по 350 тисяч кожен. Загальний призовий фонд турніру склав майже 5 мільйонів доларів. Нагадаємо, що Чехія вже 12-ий раз стала переможницею Кубка Біллі Джин Кінг.

До слова, перед змаганням у збірній України виник скандал через невиклик Олександри Олійникової. Тенісистка обурилась таким рішенням тренера та довірою до Ангеліни Калініної.