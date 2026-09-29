В состав нашей команды вошли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Екатерина Завацкая и Людмила Киченок. В итоге украинкам удалось добиться успеха, сообщает 24 Канал.

Сколько заработали участницы Кубка Билли Джин Кинг

Украина обыграла двух соперников на Кубке Билли Джин Кинг и впервые в истории вышла в финал турнира. Благодаря этому наши теннисистки смогли неплохо заработать.

За выход в решающий матч наша команда заработала 1 миллион долларов призовых. К сожалению, завоевать трофей не удалось, ведь в финале подопечные Ильи Марченко уступили Чехии со счетом 0:2.

Собственно, победительницы Кубка Билли Джин Кинг пополнили свою копилку на 1,5 миллиона долларов. Что же касается других команд, то полуфиналистки – Испания и Италия – заработали по 500 тысяч долларов.

Четвертьфиналистки же получили по 350 тысяч каждая. Общий призовой фонд турнира составил почти 5 миллионов долларов. Напомним, что Чехия уже в 12-й раз стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

К слову, перед соревнованием в сборной Украины разразился скандал из-за того, что Александра Олейникова не была вызвана в команду. Теннисистка возмутилась таким решением тренера и доверием, оказанным Ангелине Калининой.