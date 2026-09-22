Турнир был основан еще в 1963 году под названием "Кубок Федерации". Однако в 2020 году соревнованию присвоили имя Билли Джин Кинг, известной американской теннисистки и борца за равенство в спорте, сообщает 24 Канал.

Что известно о Кубке Билли Джин Кинг

Таким образом, Кубок Билли Джин Кинг стал аналогом мужского Кубка Дэвиса и представляет собой своего рода чемпионат мира по теннису среди женщин. Рекордсменом по количеству побед в соревновании является сборная США.

Рекордсмены Кубка Билли Джин Кинг:

США – 18 Чехия (Чехословакия) – 11 Австралия – 7 Италия – 6 Испания – 5 Россия – 5 Франция – 3 Германия – 2 ЮАР – 1 Бельгия – 1 Словакия – 1 Швейцария – 1 Канада – 1

Последние два Кубка Билли Джин Кинг оставались у сборной Италии. Украина ни разу не завоевывала трофей, а в этом году лишь в четвертый раз вошла в восьмерку лучших команд мира.

Как Украина выступала на Кубке

В 2010 и 2012 годах "сине-желтые" выбывали в четвертьфинале. А лучшим выступлением для нашей команды стал прошлый розыгрыш Кубка в 2025 году. Тогда наша команда дошла до полуфинала, где уступила будущим победительницам из Италии.

В квалификации на Кубок Билли Джин Кинг-2026 Украине досталась непростая соперница – сборная Польши. Однако наши соседи выступали в ослабленном составе из-за отсутствия Иги Свентек и Магдалены Френх. В итоге Украина уверенно одержала победу со счетом 4:0.

Все матчи Украины против Польши в квалификации КБДК-2026:

Марта Костюк – Магдалена Линетт 6:4 / 6:0

Элина Свитолина – Катажина Кава 6:2 / 6:1

Александра Олейникова – Линда Климовичова 6:4 / 6:1

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалинская / Мартина Кубка 5:7 / 7:6 / 6:3

Когда и с кем будет играть Украина

Таким образом, наша команда присоединилась к семи другим финалистам Кубка Билли Джин Кинг. Решающая стадия турнира пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 22 по 27 сентября.

Первым соперником нашей команды станет сборная Бельгии. Украинки лишь однажды встречались с представительницами этой страны на турнире, выиграв в 2008 году со счетом 3:2.

Теперь же противостояние будет состоять всего из трех встреч – двух одиночных и одной парной. Наш тренер Илья Марченко включил в заявку Элину Свитолину, Ангелину Калинину, Екатерину Завацкую и Людмилу Киченок.

Расписание матчей Кубка Билли Джин Кинг-2026

1/4 финала

22 сентября, 17:00 . Чехия – Великобритания

. Чехия – Великобритания 23 сентября, 12:00 . Испания – Казахстан

. Испания – Казахстан 24 сентября, 05:00. Украина – Бельгия

Украина – Бельгия 24 сентября, 12:00. Италия – Китай

1/2 финала

25 сентября, 12:00 . Чехия / Великобритания – Испания / Казахстан

. Чехия / Великобритания – Испания / Казахстан 26 сентября, 12:00. Украина / Бельгия – Италия / Китай

Финал

27 сентября, 12:00. Чехия / Великобритания / Испания / Казахстан – Украина / Бельгия / Италия / Китай

Смотреть матчи Кубка Билли Джин Кинг-2026 в Украине можно будет на Setanta Sports. Компания покажет все матчи в прямом эфире на своей OTT-платформе. К слову, украинские теннисистки заработали более 2 миллионов долларов на US Open.