За титул в составе украинской сборной боролись Ангелина Калинина и Элина Свитолина. О ходе их матчей рассказывает 24 Канал.
Как сыграли сборные Чехии и Украины по теннису
В первом поединке на корте появились вторая ракетка украинской команды Ангелина Калинина и лидер чешского тенниса Каролина Мухова.
Каролина Мухова – Ангелина Калинина – 6:2, 6:3
Практически на протяжении всего матча преимущество, как в игре, так и по счету, принадлежало именно действующей финалистке Уимблдонского турнира. Поединок длился чуть больше часа.
За это время Мухова выполнила восемь подач на аут против нуля у Калининой и превзошла украинку по всем остальным статистическим показателям.
Обзор матча Калининой и Муховой: смотрите видео
После небольшой паузы на корт вышли Элина Свитолина и Линда Носкова. Спортсменки проводили второй очный поединок в этом сезоне. В апреле украинка остановила соперницу на турнире WTA 500 в Штутгарте.
Линда Носкова – Элина Свитолина – 6:3, 7:6
Впрочем, повторить успех в матче сборных Свитолиной не удалось. Оба сета отличались практически равными показателями статистики и большим количеством геймов с разницей в один очко.
Обзор матча Свитолиной и Носковой: смотрите видео
Сильнее в ключевые моменты партий оказалась именно Носкова, которая принесла Чехии первый трофей с 2018 года и 12-й в истории.
Что дальше для украинского тенниса
Сборная Украины останется в списке 16 сильнейших сборных мира и весной следующего года начнет борьбу за Кубок Билли Джин Кинг-2027. 24 Канал сообщал о результатах нашей команды в этом году.
Элина Свитолина, Ангелина Калинина, а также Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур на следующей неделе примут участие в турнире WTA 1000 в Пекине. Марта Костюк пропустит соревнования из-за травмы.