Легенди України: Усик випадково зустрів дворазову олімпійську чемпіонку у Києві

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва є однією з найвидатніших спортсменок в історії нашої країни. Жінка активно підтримує ЗСУ попри проживання закордоном.

Зрештою на початку вересня Подкопаєва вирішила відвідати Київ. Причиною стало проведення Відкритого Кубка міста зі спортивної гімнастики, повідомляє 24 Канал.

Як Подкопаєва зустрілась із Усиком

Лілія стала одним зі співорганізаторів події разом із іншим відомим гімнастом Олегом Верняєвим. Крім того, дворазова олімпійська чемпіонка провела знакову зустріч у Києві.

Подкопаєва опублікувала спільне фото із легендарним Олександром Усиком. Боксер підписав для Лілії книгу про свій бій проти британця Тайсона Ф'юрі.

Мій чоловік побачив книгу про бій Усик – Ф’юрі, зазирнув у її сторінки, відчув цей драйв і одразу замовив. Я привезла її в Україну з однією думкою – отримати автограф Олександра. Відтоді ця книга вірно їздила зі мною в машині, щоб у будь-яку хвилину я була готова під’їхати до нашого чемпіона. У нас була попередня домовленість, що ми обов’язково зустрінемося, але все ніяк не складалося. Аж до сьогодні. Абсолютно непланована, але така омріяна зустріч. Не випадковість, а чиста магія,

– написала Подкопаєва.

Як Усик підписав книгу для Подкопаєвої:

Що відомо про Лілію Подкопаєву

Нагадаємо, що зірковий час Лілії настав у 1996 році. На Олімпійських іграх в Атланті гімнастка здобула дві золоті медалі – в індивідуальному багатоборстві та вільних вправах.

Вже довгий час Подкопаєва проживає у США, де одружилась із бізнесменом Ігорем Дубінським. Разом пара виховує трьох дітей. При цьому ексгімнастка не забуває про Батьківщину.

Лілія активно підтримує Україну під час повномасштабної війни, збирає кошти на потреби ЗСУ та переселенців. Раніше повідомлялось, що Ф’юрі викликав Усика на третій бій.