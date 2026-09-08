В конце концов, в начале сентября Подкопаева решила посетить Киев. Поводом послужило проведение Открытого кубка города по спортивной гимнастике, сообщает 24 Канал.

Как Подкопаева встретилась с Усиком

Лилия стала одним из соорганизаторов мероприятия вместе с другим известным гимнастом Олегом Верняевым. Кроме того, двукратная олимпийская чемпионка провела знаковую встречу в Киеве.

Подкопаева опубликовала совместное фото с легендарным Александром Усиком. Боксер подписал для Лилии книгу о своем бою против британца Тайсона Фьюри.

Мой муж увидел книгу о бое Усик – Фьюри, заглянул в ее страницы, почувствовал этот драйв и сразу же заказал ее. Я привезла ее в Украину с одной целью – получить автограф Александра. С тех пор эта книга верно ездила со мной в машине, чтобы в любой момент я была готова подъехать к нашему чемпиону. У нас была предварительная договоренность, что мы обязательно встретимся, но все никак не складывалось. Вплоть до сегодняшнего дня. Совершенно незапланированная, но такая желанная встреча. Не случайность, а чистая магия,

– написала Подкопаева.

Как Усик подписал книгу для Подкопаевой:

Что известно о Лилии Подкопаевой

Напомним, что звездный час Лилии наступил в 1996 году. На Олимпийских играх в Атланте гимнастка завоевала две золотые медали – в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях.

Уже давно Подкопаева проживает в США, где вышла замуж за бизнесмена Игоря Дубинского. Вместе пара воспитывает троих детей. При этом экс-гимнастка не забывает о Родине.

Лилия активно поддерживает Украину во время полномасштабной войны, собирает средства на нужды ВСУ и переселенцев. Ранее сообщалось, что Фьюри вызвал Усика на третий бой.