Збірна України втратила ключового футболіста перед важливим матчем

Збірна України, яка й так потерпала від кадрових проблем перед стартом у Лізі націй, зазнала ще однієї важкої втрати. На два поєдинки, що залишилися до кінця збору, Андреа Мальдера не може розраховувати на Віталія Миколенка.

Лівий захисник вже багато років є основним на своїй позиції у збірній і відзначається надійністю гри в обороні та розумними підключеннями до атаки. На жаль, його спіткала травма, пише 24 Канал.

Мальдера без Миколенка

Лише у четвер деякі інсайдери встигли заявити, що Віталій Миколенко нарешті повернувся до загальної групи на тренуваннях збірної України, і є хороший шанс, що він, хай навіть не на повний матч, але буде готовий вийти проти ірландців.

Але позитивну хвилю обірвав Андреа Мальдера на своїй передматчевій пресконференції. Коуч повідомив, що, на жаль, Миколенка не буде у складі, бо він погано почувається, і тренерський штаб разом з медиками вирішив не ризикувати тим, що ситуація з ушкодженням погіршиться.

Вже ввечері УАФ офіційно підтвердила, що Миколенко залишив розташування головної команди і продовжить відновлення у клубі.

Хто зіграє за збірну у матчі з Північною Ірландією

Експериментальний склад у матчі з Грузією дозволив італійському наставнику збірної України дати відпочити гравцям основи, які провели виснажливий поєдинок проти Угорщини в Будапешті.

Враховуючи турнірне положення, саме зустріч з ірландцями вдома може бути вирішальною у боротьбі за перемогу в групі Ліги націй. Тому на цей поєдинок очікується найбільш бойовий склад головної команди.

Миколенка на лівому фланзі оборони, ймовірно, замінить Богдан Михайличенко, для якого це рідна позиція, і який якраз був на полі у Тбілісі.

Точно відомо, що у воротах буде Дмитро Різник – це підтвердив Андреа Мальдера. Інші гравці одинадцятки будуть відомі приблизно за годину до стартового свистка.

Україна зіграє з Північною Ірландією у п'ятницю, 2 жовтня, о 21:45 за київським часом.