Левый защитник уже много лет является основным игроком на своей позиции в сборной и отличается надежной игрой в обороне и грамотными подключениями к атаке. К сожалению, он получил травму, пишет 24 Канал.

Мальдера без Миколенко

Лишь в четверг некоторые инсайдеры успели заявить, что Виталий Миколенко наконец-то вернулся в общую группу на тренировках сборной Украины, и есть хороший шанс, что он, пусть даже не на весь матч, но будет готов выйти против ирландцев.

Но позитивную волну прервал Андреа Мальдера на своей предматчевой пресс-конференции. Тренер сообщил, что, к сожалению, Миколенко не будет в составе, так как он плохо себя чувствует, и тренерский штаб вместе с медиками решили не рисковать тем, что ситуация с травмой ухудшится.

Уже вечером УАФ официально подтвердила, что Миколенко покинул расположение основной команды и продолжит восстановление в клубе.

Кто сыграет за сборную в матче с Северной Ирландией

Экспериментальный состав в матче с Грузией позволил итальянскому наставнику сборной Украины дать отдохнуть игрокам основного состава, которые провели изнурительный поединок против Венгрии в Будапеште.

Учитывая турнирную ситуацию, именно встреча с ирландцами на домашнем поле может стать решающей в борьбе за победу в группе Лиги наций. Поэтому на этот матч ожидается наиболее боевой состав основной команды.

Миколенко на левом фланге обороны, вероятно, заменит Богдан Михайличенко, для которого это родная позиция и который как раз был на поле в Тбилиси.

Точно известно, что в воротах будет Дмитрий Ризник – это подтвердил Андреа Мальдера. Остальные игроки стартовой одиннадцатки станут известны примерно за час до стартового свистка.

Украина сыграет с Северной Ирландией в пятницу, 2 октября, в 21:45 по киевскому времени.