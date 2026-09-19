Який рекорд побила Ярослава Магучіх та що про нього відомо

Українська спортсменка Ярослава Магучіх вписала своє ім'я в історію легкої атлетики. Дівчина стала однією з найкращих стрибунок у висоту за весь час.

Ярославі лише 24 роки, а вона вже встигла встановити низку досягнень. 24 Канал розповідає, який головний рекорд зуміла встановити Магучіх.

Як Магучіх стала світовою рекордсменкою

Головним успіхом в кар'єрі Ярослави стало встановлення світового рекорду зі стрибків у висоту. Українка стала легкоатлеткою, яка підкорила найвищу планку в історії серед жінок на відкритій місцевості.

Ця подія сталась 7 липня 2024 року в Парижі під час змагань в рамках Діамантової ліги. Ярослава здобула перемогу на етапі вже після подолання позначки у 2,03 метра.

Втім на цьому Магучіх не зупинилась. Наступною висотою стали 2,07 метра і врешті-решт українка відправилась підкорювати планку у 2,10 метра.

Як Магучіх встановила світовий рекорд: дивитися відео

І це вдалось Ярославі зробити з першої спроби! Таким чином, легкоатлетка побила неймовірне досягнення, який ще у 1987 році встановила Стефка Костадінова.

Які досягнення у Магучіх

Саме болгарська спортсменка утримувала рекорд серед жінок, підкоривши позначку 2,09 метри. Зрештою це досягнення Стефки трималось аж 37 років і саме Магучіх вдалось перевершити рекорд на один сантиметр.



Ярослава Магучіх стрибнула на 2,10 метра в Парижі / фото Getty Images

Того ж літа 2024 року Ярослава запалила на Олімпійських іграх в тому ж Парижі. Українка впевнено здобула золоту медаль завдяки стрибку на 2,00 метра.

Вона також повторила історичний рекорд, ставши триразовою чемпіонкою Європи у приміщенні. А у вересні 2026-го Мгучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на дебютному Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики.