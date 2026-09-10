Це буде дебютний турнір від організації World Athletics Ultimate Championships. 24 Канал розповідає основну інформацію про Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.

Хто представить Україну

Турнір покликаний зібрати найкращих представників зі світу легкої атлетики. Змагання відбуватимуться у форматі без кваліфікацій, атлети отримували прямі запрошення на чемпіонат.

Змагання від World Athletics Ultimate Championship стане фінальною подією сезону та збере близько 400 легкоатлетів із понад 70-ти країн. Україну на турнірі представлять п'ятеро легкоатлетів:

Олег Дорощук (стрибки у висоту)

(стрибки у висоту) Михайло Кохан (метання молоту)

(метання молоту) Юлія Левченко (стрибки у висоту)

(стрибки у висоту) Ірина Геращенко (стрибки у висоту)

(стрибки у висоту) Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)

Розклад змагань та де дивитися

Турнір пройде у Будапешті з 11 по 13 вересня. Переможці змагань отримають символічні браслети та спеціальні трофеї, які розробили для турніру. Вашій увазі – розклад виступів українських спортсменів на Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики:

11 вересня, 19:13 . Стрибки у висоту, жінки (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко)

. Стрибки у висоту, жінки 11 вересня, 19:23 . Метання молоту, чоловіки (Михайло Кохан)

. Метання молоту, чоловіки 13 вересня, 19:04. Стрибки у висоту, чоловіки (Олег Дорощук)

Відзначимо, що офіційним транслятором Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики стане Суспільне Спорт. Прямі трансляції змагань за участі українців будуть доступні в прямій трансляції на телеканалі та інших майданчиках оператора.

До слова, призовий фонд чемпіонату складе аж 10 мільйонів доларів, а переможці індивідуальних дисциплін отримають по 150 тисяч. Зазначимо, що раніше Ярослава Магучіх обурено звернулась до вболівальників.