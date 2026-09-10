Это будет дебютный турнир, организованный World Athletics Ultimate Championships. "24 Канал" рассказывает об основных фактах Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике.

Кто будет представлять Украину

Турнир призван собрать лучших представителей мира легкой атлетики. Соревнования будут проходить в формате без квалификаций, спортсмены получили прямые приглашения на чемпионат.

Соревнования World Athletics Ultimate Championship станут финальным событием сезона и соберут около 400 легкоатлетов из более чем 70 стран. Украину на турнире представят пять легкоатлетов:

Олег Дорощук (прыжки в высоту)

(прыжки в высоту) Михаил Кохан (метание молота)

(метание молота) Юлия Левченко (прыжки в высоту)

(прыжки в высоту) Ирина Геращенко (прыжки в высоту)

(прыжки в высоту) Ярослава Магучих (прыжки в высоту)

Расписание соревнований и где смотреть

Турнир пройдет в Будапеште с 11 по 13 сентября. Победители соревнований получат символические браслеты и специальные трофеи, разработанные для турнира. Вашему вниманию – расписание выступлений украинских спортсменок на Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике:

11 сентября, 19:13 . Прыжки в высоту, женщины (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко)

. Прыжки в высоту, женщины 11 сентября, 19:23 . Метание молота, мужчины (Михаил Кохан)

. Метание молота, мужчины 13 сентября, 19:04. Прыжки в высоту, мужчины (Олег Дорощук)

Отметим, что официальным транслятором Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике станет "Суспильне Спорт". Прямые трансляции соревнований с участием украинцев будут доступны на телеканале и других платформах оператора.

К слову, призовой фонд чемпионата составит целых 10 миллионов долларов, а победители индивидуальных дисциплин получат по 150 тысяч. Отметим, что ранее Ярослава Магучих возмущенно обратилась к болельщикам.