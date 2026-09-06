Магучих ответила на критику, которую позволяют себе болельщики после того, как на нескольких турнирах подряд Ярослава не показывает лучших результатов в прыжках. В комментарии для "Суспильного" она призвала фанатов изменить свое поведение.

Обращение Магучих к украинцам

Рекордсменка мира не могла не заметить волну негатива, которая обрушилась на нее со стороны болельщиков, требующих от Магучих только побед, в то время как в этом сезоне она уступала как австралийкам, так и коллегам из украинской сборной Юлии Левченко и Ирине Геращенко.

Поэтому Ярослава решила обратиться к болельщикам с просьбой проще относиться к возможностям спортсменов.

Я очень хочу обратиться к зрителям: когда вы смотрите наши соревнования, пожалуйста, если вы нас поддерживаете, то поддерживайте до конца, а не тогда, когда у нас не получается, пишите негативные комментарии. Это спорт, и мы нервные. Я не могу постоянно прыгать очень высоко и показывать идеальные результаты,

– возмутилась Магучих.

В то же время Ярослава пообещала сделать все от себя зависящее, что выступить как можно лучше на главном соревновании сезона – Абсолютном чемпионате мира, который начнется в Будапеште уже через считанные дни.

Какие результаты показала Магучих на последних соревнованиях

После победы на чемпионате Европы Ярослава еще раз поднялась на самую высокую ступеньку пьедестала почета на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.

После этого в Цюрихе она неожиданно оказалась за пределами лидирующей тройки, а впоследствии заняла два вторых места – в Гайльбронне на этапе "серебряной серии" Континентального тура и в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

Лучшим результатом сезона для Магучих остается 2 метра 3 сантиметра, показанный в первом старте года на Мемориале Демьянюка во Львове.