Магучіх відповіла на критику, яку дозволяють собі вболівальники після того, як кілька турнірів поспіль Ярослава не стрибає найвище. Вона закликала фанів поводитися по-іншому у коментарі Суспільному.

Звернення Магучіх до українців

Рекордсменка світу не могла не помітити хвилю негативу, яка розпочалася в її бік від вболівальників, які вимагають від Магучіх лише перемог, в той час як вона цього сезону поступалась як австралійкам, так і колегам з української збірної Юлії Левченко та Ірині Геращенко.

Тож Ярослава вирішила звернутися до фанів із проханням ставитися простіше до можливостей спортсменів.

Я дуже хочу звернутися до глядачів: коли ви дивитеся наші змагання, будь ласка, якщо ви нас підтримуєте, то підтримуйте до кінця, а не тоді, коли у нас не виходить, пишіть негативні коментарі. Це спорт, і ми нервові. Я не можу постійно стрибати дуже високо й показувати ідеальні результати,

– обурилась Магучіх.

Водночас Ярослава пообіцяла зробити усе від себе залежне, що виступити якомога краще на головному змаганні сезону – Абсолютному чемпіонаті світу, який розпочнеться у Будапешті вже за лічені дні.

Які результати показала Магучіх на останніх змаганнях

Після перемоги на чемпіонаті Європи Ярослава підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу пошани ще один раз, на етапі Діамантової ліги у Сілезії.

Після цього у Цюриху вона раптово опинилася поза чільною трійкою, а згодом були два другі місця – у Гайльбронні на етапі срібної серії Континентального туру та у фіналі Діамантової ліги у Брюсселі.

Найкращим результатом сезону для Магучіх залишається 2 метри 3 сантиметри, продемонстрований у першому старті року на Меморіалі Дем'янюка у Львові.