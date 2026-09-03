Организация впервые проведет "Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике". Среди его участников будут и представители Украины, сообщает "Суспільне Спорт".

Кто представит Украину на ЧМ

Окончательный список приглашенных спортсменов был определен в соответствии с мировым рейтингом от 2 сентября 2026 года. Приглашения получили пять наших атлетов.

Среди мужчин на соревнования в Венгрию отправятся Михаил Кохан и Олег Дорощук. Первый будет соревноваться в метании молота, занимая четвертое место в рейтинге по этой дисциплине.

В свою очередь, Дорощук выступает в прыжках в высоту и подошел к чемпионату мира лидером мирового рейтинга. В этом году Олег преодолел отметку 2,33 метра.

К слову, олимпийский чемпион Мутаз Баршим оценил соперничество Дорощука и итальянца Тамбери. В этой же дисциплине на чемпионате мира будут представлены все три спортсменки из Украины.

В прыжках в высоту будут соревноваться Юлия Левченко, Ирина Геращенцо и Ярослава Магучих. Ирина получила путевку по рейтингу после возвращения из декрета, тогда как Ярослава квалифицировалась в статусе действующей олимпийской чемпионки.

Недавно Магучих повторила рекорд по количеству золотых медалей на чемпионате Европы. Что же касается Левченко, то она занимает третье место в текущем мировом рейтинге.

Отметим, что чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 11 по 13 сентября в венгерском Будапеште. Участие примут только топ-8 атлетов в технических дисциплинах и топ-16 – в беговых. Призовой фонд соревнований составит рекордные 10 миллионов долларов.