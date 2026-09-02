Баршим отметил, что ему нравится спортивная дуэль между Тамбери и Дорощуком. Олимпийский чемпион Токио-2020 объяснил свою точку зрения в эфире "Суспильне Спорт".

Что сказал Баршим о Тамбери и Дорощуке

Один из лидеров мирового прыжков в высоту считает, что конкуренция в секторе только подпитывает интерес к спорту, а также способствует росту уровня спортсменов.

Они должны соревноваться, это необходимо. Я видел противостояние, и это прекрасно для спорта. Я всегда говорю, что лучше проиграть на высококлассном турнире, чем выиграть на слабом. Им нужна эта конкуренция и соперничество, чтобы уровень рос,

– сказал Баршим.

Отметим, что 14 августа Олег Дорощук уступил титулованному сопернику из Италии на чемпионате Европы. Украинец долго лидировал, но когда главные фавориты дошли до высоты 2,32 м, планку взял только Джанмарко. Олег довольствовался "серебром".

Когда состоятся новые противостояния Тамбери и Дорощука

Новый этап борьбы начнется 4 сентября на финале Бриллиантовой лиги, который состоится в Брюсселе, Бельгия.

Затем, 11–13 сентября, Тамбери и Дорощук выйдут на старт в рамках Абсолютного чемпионата мира в венгерской столице Будапеште.