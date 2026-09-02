Баршим зауважив, що йому подобається спортивна дуель між Тамбері та Дорощуком. У олімпійський чемпіон Токіо-2020 пояснив спою думку для "Суспільне Спорт".

Що сказав Баршим про Тамбері та Дорощука

Один з лідерів світових стрибків у висоту вважає, що конкуренція у секторі лише підживлює інтерес до спорту, а також сприяє зростанню рівня атлетів.

Вони мусять змагатися, це необхідно. Я бачив протистояння, і це чудово для спорту. Я завжди кажу, що краще програти на висококласному турнірі, ніж виграти на слабкому. Їм потрібна ця конкуренція й суперництво, щоб рівень зростав,

– сказав Баршим.

Зазначимо, що 14 серпня Олег Дорощук поступився титулованому супернику з Італії на чемпіонаті Європи. Українець довго йшов у статусі лідера, але коли головні фаворити дійшли до висоти у 2,32 м – планку взяв лише Джанмарко. Олег задовольнився "сріблом".

Коли відбудуться нові протистояння Тамбері та Дорощука

Новий виток боротьби стартує 4 вересня на фіналі Діамантової ліги, який відбудеться у Брюсселі, Бельгія

Згодом, 11-13 вересня Тамбері та Дорощук вийдуть у сектор під час Абсолютного чемпіонату світу в угорській столиці Будапешті.