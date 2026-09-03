Організація вперше проведе "Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики". Серед його учасників будуть і представники України, повідомляє Суспільне Спорт.

Хто представить Україну на ЧС

Остаточний список запрошених спортсменів визначився згідно зі світовим рейтингом від 2 вересня 2026 року. Запрошення отримали п'ять наших атлетів.

Серед чоловіків на змагання в Угорщину відправляться Михайло Кохан та Олег Дорощук. Перший змагатиметься у метанні молота, маючи четвертий рейтинг в цій дисципліні.

У свою чергу Дорощук виступає у стрибках у висоту та підійшов до чемпіонату світу лідером світового рейтингу. Цього року Олег підкорив позначку 2,33 метра.

До слова, олімпійський чемпіон Мутаз Баршим оцінив суперництво Дорощука та італійця Тамбері. В цій же дисципліні на чемпіонаті світу будуть представлені всі троє жінок з України.

У стрибках у висоту змагатимуться Юлія Левченко, Ірина Геращенцо та Ярослава Магучіх. Ірина отримала перепустку за рейтингом після повернення з декрету, тоді як Ярослава кваліфікувалась у статусі чинної олімпійської чемпіонки.

Нещодавно Магучіх повторила рекорд за кількістю золота на Євро. Що ж стосується Левченко, то вона має третій номер поточного світового рейтингу.

Зазначимо, що абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики пройде з 11 по 13 вересня в угорському Будапешті. Участь візьмуть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 – у бігових. Призовий фонд змагання складе рекордні 10 мільйонів доларів.