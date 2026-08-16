Лише двом спортсменкам у цій дисципліні вдавалося три рази тріумфувати на континентальній першості. Обидві вони двічі успішно захищали свій титул, пише 24 Канал.

З ким Ярослава Магучіх ділить рекорд за золотими нагородами на Євро

Так само успішно на чемпіонатах Європи у попередньому десятилітті виступала відома іспанська легкоатлетка Рут Бейтья. В її активі перемога на європейській першості у 2012, 2014 та 2016 роках.

Цікаво, що Магучіх повторила рекорд Бейтьї рівно через 10 років. Вона виграла у 2022 році свій перший титул з результатом 1,95 метра, за два роки захистила титул зі стрибком на 2,01 метра і ось тепер знову довела, що їй немає рівних у Європі – хай навіть переможний результат став скромнішим, 1,97 метра.

У чому Магучіх перевершила іспанку

Якщо ж обирати найкращу стрибунку у висоту у XXI столітті, то Ярослава Магучіх має залізні аргументи на свою користь. Як і Бейтья, вона теж є олімпійською чемпіонкою – але іспанка ніколи не вигравала чемпіонат світу на стадіоні, в той час як українка зробила це у 2023 році.

До того ж, саме Магучіх належить світовий рекорд, який вона побила у 2024 році на змаганнях у Парижі. Стрибок на 2 метри і 10 сантиметрів перервав період у майже 37 років, коли рекордсменкою була болгарка Стефка Костадінова.