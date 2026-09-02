Українського чемпіона світу з боксу мобілізували в Кривому Розі: що відомо про Євгена Хитрова

Українські спортсмени згуртувались навколо України під час повномасштабної війни проти Росії. Чимало допомагають країні фінансово, а багатьом довелось взяти зброю в руки.

Чимало атлетів були мобілізовані до лав Збройних сил України для захисту Батьківщини. Тепер ця доля торкнулась ще одного іменитого спортсмена, повідомляє Boxing Mechanism.

Як мобілізували Хитрова

Колишній боксер Євген Хитров потрапив під мобілізацію. Як розповіла дружина спортсмена, його зупинили працівники поліції в його день народження 18 серпня.

Сталось це у Кривому Розі, після чого Хитрова доставили до ТЦК. Дівчина висловила розпач через те, що боксера мобілізували навіть попри його досягнення у спорті.

"Знаєте, що прикро? Те, що він із 13 років по всьому світу підіймав прапор нашої країни, представляв її. А його забрали якимось дурним чином, мовляв: "Ой, у вас день народження, ви, напевно, п’яні". Він каже, що він не п’яний і спортсмен. "Ну давайте поїдемо, подихаємо в трубку". І якусь нісенітницю почали розповідати. Я не хочу заглиблюватися в подробиці", – розповідає Хитрова.

Ви всі знаєте, що у нас відбувається в країні. Ви всі знаєте, що можна вирішити, а що – ні. Сказати, що я плачу два тижні – це нічого не сказати. Він у мене найсильніший, найкращий і нічого не боїться. Треба – значить, треба. Просто мені прикро, що наша поліція не знає в обличчя своїх спортсменів, які щось робили в цій війні та витратили сили, час та гроші на волонтерство,

– заявила дружина боксера.

Хитров записав перше звернення у військовій формі:

Що відомо про Хитрова

Зазначимо, Євгену 38 років і свої найкращі часи в боксі він провів у 10-ті роки. Уродженець Кривого Рогу був чемпіоном світу у 2011 році та бронзовим призером чемпіонату Європи у 2013-му серед аматорів.

Також Хитров здобував інші титули в професійному боксі, в тому числі звання чемпіона України. Боксер є заслуженим майстром спорту, на його рахунку 20 перемог у 22-х боях в середній вазі. Востаннє українець виходив у ринг у 2019 році, перемігши ганця Ернеста Амузу.

До слова, у 2025-му Хитрова затримали у Кривому Розі через його ймовірну причетність до крадіжки на сільськогосподарському підприємстві. Раніше ми повідомляли, що син російського чемпіона відмовився від збірної Росії.