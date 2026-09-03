Коштує мільйони гривень: футболіст збірної України влаштував дружині розкішний подарунок

Фланговий захисник менхенгладбахської Боруссії та збірної України Юхим Конопля вирішив потішити свою дружину. Їй подарунок сподобався.

Тепер друга половинка гравця їздитиме німецькими дорогами на новенькому Porsche 911 Carrera GTS. Про це Анастасія Конопля розповіла підписникам своїх соцмереж, повідомляє 24 Канал.

Як дружина футболіста відреагувала на подарунок

Анастасія Конопля влаштувала фотосесію поряд з коштовним автомобілем. Обраниця футболіста лаконічно, але із захопленням прокоментувала приємну подію.

Телефонуйте 911! Це вогонь! Мрії збуваються!,

– написала Анастасія.

Зазначимо, що ціна такого автомобіля із салону в Україні розпочинається з суми у понад 10 мільйонів гривень.

Конопля одружився зі своєю коханою 9 березня 2022 року, а в грудні того ж року у пари народилась донька, якій дали ім'я Анна-Аврора.

Як йдуть справи Коноплі у чемпіонаті Німеччини

Влітку Юхим Конопля змінив клубну прописку. 27-річний футболіст перебрався з Шахтаря у Боруссію (Менхенгладбах).

Футболіст покине дебютував за новий клуб в офіційних матчах, оскільки з кінця липня заліковує травму внутрішньої зв’язки коліна. Очікується, що він повернеться до гри уже у вересні.

Його заробітна плата у Німеччині за чутками складає від 85 до 90 тисяч євро на місяць після сплати податків.