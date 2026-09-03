Теперь вторая половинка футболиста будет ездить по немецким дорогам на новеньком Porsche 911 Carrera GTS. Об этом Анастасия Конопля рассказала подписчикам своих социальных сетей, сообщает 24 Канал.

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Анастасия Конопля устроила фотосессию рядом с дорогостоящим автомобилем. Избранница футболиста лаконично, но с восторгом прокомментировала приятное событие.

Звоните 911! Это огонь! Мечты сбываются!,

– написала Анастасия.

Отметим, что цена такого автомобиля из салона в Украине начинается с суммы, превышающей 10 миллионов гривен.

Конопля женился на своей возлюбленной 9 марта 2022 года, а в декабре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Анна-Аврора.

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Летом Ефим Конопля сменил клуб. 27-летний футболист перешел из Шахтера в Боруссию (Менхенгладбах).

Футболист пока не дебютировал за новый клуб в официальных матчах, поскольку с конца июля лечит травму внутренней связки колена. Ожидается, что он вернется в игру уже в сентябре.

По слухам, его заработная плата в Германии составляет от 85 до 90 тысяч евро в месяц после уплаты налогов.