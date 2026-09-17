Спорт Top News Інше "Давайте поїдемо у Запоріжжя": капітан збірної України відреагував на повернення росіян
17 вересня, 19:20
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"Давайте поїдемо у Запоріжжя": капітан збірної України відреагував на повернення росіян

Олександр Щербатих

Український волейболіст Юрій Семенюк висловився про допуск російської національної команди до міжнародних стартів. Він запропонував цікаву альтернативу.

Наразі гравець варшавського клубу Проект виступає у складі збірної України на Євро-2026. Під час турніру Юрій Семенюк дав інтерв’ю виданню Sport.pl

Що сказав Семенюк про росіян

У липні Міжнародна федерація волейболу (FIVB) допустила російські збірні до міжнародних змагань. На континентальній першості вони не виступають, однак у 2027 році це повинно статись.

Юрій Семенюк у розмові з польськими журналістами торкнувся цієї теми.

Ця країна знищила стількох людей і продовжує це робити. Не лише в регіонах, де дислокується військо, а й на територіях, де раніше спокійно жили цивільні. Атакують невинних людей, руйнують супермаркети, спортивну інфраструктуру. Усе. Щоб знищити нашу країну і щоб ніхто не пам’ятав про Україну,
– сказав Семенюк.

Спортсмена обурило, що росіян повернули у волейбол до завершення війни. За словами українського капітана, можна застосувати альтернативу – почати проводити змагання міжнародного рівня в Україні 

"Скажу так: якщо Росія повертається, то добре – давайте наступного року проведемо перший турнір інтерконтинентальної фази Ліги націй у Львові. Або в Києві. Чому ні? Або поїдемо до Запоріжжя. Там була дуже хороша арена, на якій ми постійно грали. Не знаю, чи вона досі стоїть. Цікаво, що б на це сказали росіяни. Крім того, як я, як капітан, маю реагувати, коли ми зустрінемося з росіянами? Як?" – додав Семенюк.

Зазначимо, що рішення FIVB виглядає ще більш абсурдно у контексті недавніх новин. Стало відомо, що 7 серпня через ворожий обстріл обірвалося життя уродженця Тернопільської області, волейболіста Любомира Бонка.

Що зараз відбувається зі збірною України

Наша команда з 2022 року проводить усі матчі закордоном. Наразі "синьо-жовті" беруть участь у Євро-2026 На груповому етапі вони отримали чотири перемоги та зазнали єдиної поразки, що дозволило посісти друге місце у групі та вийти у плей-офф.

В 1/8 фіналу Україна зіштовхнеться з Румунією. Цей поєдинок розпочнеться 20 вересня о 16:00 за київським часом. Трансляція доступна на "Суспільне Спорт".

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