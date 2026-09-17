"Давайте поїдемо у Запоріжжя": капітан збірної України відреагував на повернення росіян

Український волейболіст Юрій Семенюк висловився про допуск російської національної команди до міжнародних стартів. Він запропонував цікаву альтернативу.

Наразі гравець варшавського клубу Проект виступає у складі збірної України на Євро-2026. Під час турніру Юрій Семенюк дав інтерв’ю виданню Sport.pl.

Що сказав Семенюк про росіян

У липні Міжнародна федерація волейболу (FIVB) допустила російські збірні до міжнародних змагань. На континентальній першості вони не виступають, однак у 2027 році це повинно статись.

Юрій Семенюк у розмові з польськими журналістами торкнувся цієї теми.

Ця країна знищила стількох людей і продовжує це робити. Не лише в регіонах, де дислокується військо, а й на територіях, де раніше спокійно жили цивільні. Атакують невинних людей, руйнують супермаркети, спортивну інфраструктуру. Усе. Щоб знищити нашу країну і щоб ніхто не пам’ятав про Україну,

– сказав Семенюк.

Спортсмена обурило, що росіян повернули у волейбол до завершення війни. За словами українського капітана, можна застосувати альтернативу – почати проводити змагання міжнародного рівня в Україні

"Скажу так: якщо Росія повертається, то добре – давайте наступного року проведемо перший турнір інтерконтинентальної фази Ліги націй у Львові. Або в Києві. Чому ні? Або поїдемо до Запоріжжя. Там була дуже хороша арена, на якій ми постійно грали. Не знаю, чи вона досі стоїть. Цікаво, що б на це сказали росіяни. Крім того, як я, як капітан, маю реагувати, коли ми зустрінемося з росіянами? Як?" – додав Семенюк.

Зазначимо, що рішення FIVB виглядає ще більш абсурдно у контексті недавніх новин. Стало відомо, що 7 серпня через ворожий обстріл обірвалося життя уродженця Тернопільської області, волейболіста Любомира Бонка.

Що зараз відбувається зі збірною України

Наша команда з 2022 року проводить усі матчі закордоном. Наразі "синьо-жовті" беруть участь у Євро-2026 На груповому етапі вони отримали чотири перемоги та зазнали єдиної поразки, що дозволило посісти друге місце у групі та вийти у плей-офф.

В 1/8 фіналу Україна зіштовхнеться з Румунією. Цей поєдинок розпочнеться 20 вересня о 16:00 за київським часом. Трансляція доступна на "Суспільне Спорт".