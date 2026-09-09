"Синьо-жовті" потрапили на турнір без відбору. Україна була однією з восьми найкращих команд континентом згідно з рейтингом за підсумком минулого Євро, повідомляє 24 Канал.
З ким гратиме Україна
Звітний турнір пройде одразу у чотирьох країнах. Матчі прийматимуть Болгарія (Софія), Румунія (Клуж-Напока), Фінляндія (Тампере) та Італія (Турин, Мілан, Неаполь та Модена).
Участь у змаганні візьмуть 24 команди, які розбиті на чотири секстети. Власне, кожна країна-господарка прийматиме матчі однієї групи.
Українська команда потрапила у секстет В, ігри якого пройдуть в Болгарії. Суперниками нашої команди стануть Польща, Португалія, Північна Македонія, Ізраїль та Болгарія.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
До плей-оф потраплять по чотири найкращі команди кожної групи, після чого почнуться ігри на виліт, починаючи з 1/8 фіналу. Вирішальний матч волейбольного Євро-2026 пройде 26 вересня у Мілані.
ГРУПА А
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
М
|
В
|
П
|
СЕТИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Італія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Чехія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Греція
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Словаччина
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Словенія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
Швеція
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Календар матчів групи А:
- 10 вересня, 22:05. Італія – Швеція
- 11 вересня, 17:00. Чехія – Греція
- 11 вересня, 22:00. Словаччина – Словенія
- 12 вересня, 17:00. Швеція – Чехія
- 12 вересня, 22:05. Греція – Італія
- 13 вересня, 17:00. Словенія – Швеція
- 13 вересня, 22:05. Італія – Словаччина
- 14 вересня, 17:00. Словаччина – Чехія
- 14 вересня, 22:00. Словенія – Греція
- 15 вересня, 17:00. Греція – Швеція
- 15 вересня, 22:05. Чехія – Італія
- 16 вересня, 17:00. Швеція – Словаччина
- 16 вересня, 22:00. Чехія – Словенія
- 17 вересня, 17:00. Словаччина – Греція
- 17 вересня, 22:05. Італія – Словенія
ГРУПА В
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
М
|
В
|
П
|
СЕТИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Болгарія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Ізраїль
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Північна Македонія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Польща
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Португалія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
УКРАЇНА
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Календар матчів групи В:
- 9 вересня, 19:00. Болгарія – Північна Македонія
- 10 вересня, 16:00. Польща – Португалія
- 10 вересня, 19:00. Ізраїль – УКРАЇНА
- 11 вересня, 16:00. УКРАЇНА – Північна Македонія
- 11 вересня, 19:00. Португалія – Болгарія
- 12 вересня, 16:00. Польща – Ізраїль
- 12 вересня, 19:00. Болгарія – УКРАЇНА
- 13 вересня, 16:00. Португалія – Ізраїль
- 13 вересня, 19:00. Північна Македонія – Польща
- 14 вересня, 16:00. УКРАЇНА – Португалія
- 14 вересня, 19:00. Болгарія – Ізраїль
- 15 вересня, 16:00. Північна Македонія – Португалія
- 15 вересня, 19:00. Польща – УКРАЇНА
- 16 вересня, 16:00. Ізраїль – Північна Македонія
- 16 вересня, 19:00. Польща – Болгарія
ГРУПА С
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
М
|
В
|
П
|
СЕТИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Фінляндія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Бельгія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Данія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Естонія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Нідерланди
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
Сербія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Календар матчів групи С:
- 10 вересня, 20:00. Фінляндія – Данія
- 11 вересня, 17:00. Нідерланди – Бельгія
- 11 вересня, 20:00. Сербія – Естонія
- 12 вересня, 15:00. Данія – Нідерланди
- 12 вересня, 18:00. Бельгія – Фінляндія
- 13 вересня, 15:00. Естонія – Данія
- 13 вересня, 18:00. Фінляндія – Сербія
- 14 вересня, 17:00. Сербія – Нідерланди
- 14 вересня, 20:00. Естонія – Бельгія
- 15 вересня, 17:00. Бельгія – Данія
- 15 вересня, 20:00. Нідерланди – Фінляндія
- 16 вересня, 17:00. Данія – Сербія
- 16 вересня, 20:00. Нідерланди – Естонія
- 17 вересня, 17:00. Сербія – Бельгія
- 17 вересня, 20:00. Фінляндія – Естонія
ГРУПА D
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
М
|
В
|
П
|
СЕТИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Румунія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Німеччина
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Франція
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Латвія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Швейцарія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
Туреччина
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Календар матчів групи D:
- 9 вересня, 20:00. Румунія – Латвія
- 10 вересня, 17:00. Франція – Швейцарія
- 10 вересня, 20:00. Туреччина – Німеччина
- 11 вересня, 17:00. Німеччина – Латвія
- 11 вересня, 20:00. Швейцарія – Румунія
- 12 вересня, 17:00. Франція – Туреччина
- 12 вересня, 20:00. Румунія – Німеччина
- 13 вересня, 17:00. Швейцарія – Туреччина
- 13 вересня, 20:00. Латвія – Франція
- 14 вересня, 17:00. Німеччина – Швейцарія
- 14 вересня, 20:00. Румунія – Туреччина
- 15 вересня, 17:00. Латвія – Швейцарія
- 15 вересня, 20:00. Франція – Німеччина
- 16 вересня, 17:00. Туреччина – Латвія
- 16 вересня, 20:00. Франція – Румунія