"Синьо-жовті" потрапили на турнір без відбору. Україна була однією з восьми найкращих команд континентом згідно з рейтингом за підсумком минулого Євро, повідомляє 24 Канал.

З ким гратиме Україна

Звітний турнір пройде одразу у чотирьох країнах. Матчі прийматимуть Болгарія (Софія), Румунія (Клуж-Напока), Фінляндія (Тампере) та Італія (Турин, Мілан, Неаполь та Модена).

Участь у змаганні візьмуть 24 команди, які розбиті на чотири секстети. Власне, кожна країна-господарка прийматиме матчі однієї групи.

Українська команда потрапила у секстет В, ігри якого пройдуть в Болгарії. Суперниками нашої команди стануть Польща, Португалія, Північна Македонія, Ізраїль та Болгарія.

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До плей-оф потраплять по чотири найкращі команди кожної групи, після чого почнуться ігри на виліт, починаючи з 1/8 фіналу. Вирішальний матч волейбольного Євро-2026 пройде 26 вересня у Мілані.

ГРУПА А

МІСЦЕ

КОМАНДА

М

В

П

СЕТИ

ОЧКИ

1

Італія

0

0

0

0-0

0

2

Чехія

0

0

0

0-0

0

3

Греція

0

0

0

0-0

0

4

Словаччина

0

0

0

0-0

0

5

Словенія

0

0

0

0-0

0

6

Швеція

0

0

0

0-0

0

Календар матчів групи А:

  • 10 вересня, 22:05. Італія – Швеція
  • 11 вересня, 17:00. Чехія – Греція
  • 11 вересня, 22:00. Словаччина – Словенія
  • 12 вересня, 17:00. Швеція – Чехія
  • 12 вересня, 22:05. Греція – Італія
  • 13 вересня, 17:00. Словенія – Швеція
  • 13 вересня, 22:05. Італія – Словаччина
  • 14 вересня, 17:00. Словаччина – Чехія
  • 14 вересня, 22:00. Словенія – Греція
  • 15 вересня, 17:00. Греція – Швеція
  • 15 вересня, 22:05. Чехія – Італія
  • 16 вересня, 17:00. Швеція – Словаччина
  • 16 вересня, 22:00. Чехія – Словенія
  • 17 вересня, 17:00. Словаччина – Греція
  • 17 вересня, 22:05. Італія – Словенія

ГРУПА В

МІСЦЕ

КОМАНДА

М

В

П

СЕТИ

ОЧКИ

1

Болгарія

0

0

0

0-0

0

2

Ізраїль

0

0

0

0-0

0

3

Північна Македонія

0

0

0

0-0

0

4

Польща

0

0

0

0-0

0

5

Португалія

0

0

0

0-0

0

6

УКРАЇНА

0

0

0

0-0

0

Календар матчів групи В:

  • 9 вересня, 19:00. Болгарія – Північна Македонія
  • 10 вересня, 16:00. Польща – Португалія
  • 10 вересня, 19:00. Ізраїль – УКРАЇНА
  • 11 вересня, 16:00. УКРАЇНА – Північна Македонія
  • 11 вересня, 19:00. Португалія – Болгарія
  • 12 вересня, 16:00. Польща – Ізраїль
  • 12 вересня, 19:00. Болгарія – УКРАЇНА
  • 13 вересня, 16:00. Португалія – Ізраїль
  • 13 вересня, 19:00. Північна Македонія – Польща
  • 14 вересня, 16:00. УКРАЇНА – Португалія
  • 14 вересня, 19:00. Болгарія – Ізраїль
  • 15 вересня, 16:00. Північна Македонія – Португалія
  • 15 вересня, 19:00. Польща – УКРАЇНА
  • 16 вересня, 16:00. Ізраїль – Північна Македонія
  • 16 вересня, 19:00. Польща – Болгарія

ГРУПА С

МІСЦЕ

КОМАНДА

М

В

П

СЕТИ

ОЧКИ

1

Фінляндія

0

0

0

0-0

0

2

Бельгія

0

0

0

0-0

0

3

Данія

0

0

0

0-0

0

4

Естонія

0

0

0

0-0

0

5

Нідерланди

0

0

0

0-0

0

6

Сербія

0

0

0

0-0

0

Календар матчів групи С:

  • 10 вересня, 20:00. Фінляндія – Данія
  • 11 вересня, 17:00. Нідерланди – Бельгія
  • 11 вересня, 20:00. Сербія – Естонія
  • 12 вересня, 15:00. Данія – Нідерланди
  • 12 вересня, 18:00. Бельгія – Фінляндія
  • 13 вересня, 15:00. Естонія – Данія
  • 13 вересня, 18:00. Фінляндія – Сербія
  • 14 вересня, 17:00. Сербія – Нідерланди
  • 14 вересня, 20:00. Естонія – Бельгія
  • 15 вересня, 17:00. Бельгія – Данія
  • 15 вересня, 20:00. Нідерланди – Фінляндія
  • 16 вересня, 17:00. Данія – Сербія
  • 16 вересня, 20:00. Нідерланди – Естонія
  • 17 вересня, 17:00. Сербія – Бельгія
  • 17 вересня, 20:00. Фінляндія – Естонія

ГРУПА D

МІСЦЕ

КОМАНДА

М

В

П

СЕТИ

ОЧКИ

1

Румунія

0

0

0

0-0

0

2

Німеччина

0

0

0

0-0

0

3

Франція

0

0

0

0-0

0

4

Латвія

0

0

0

0-0

0

5

Швейцарія

0

0

0

0-0

0

6

Туреччина

0

0

0

0-0

0

Календар матчів групи D:

  • 9 вересня, 20:00. Румунія – Латвія
  • 10 вересня, 17:00. Франція – Швейцарія
  • 10 вересня, 20:00. Туреччина – Німеччина
  • 11 вересня, 17:00. Німеччина – Латвія
  • 11 вересня, 20:00. Швейцарія – Румунія
  • 12 вересня, 17:00. Франція – Туреччина
  • 12 вересня, 20:00. Румунія – Німеччина
  • 13 вересня, 17:00. Швейцарія – Туреччина
  • 13 вересня, 20:00. Латвія – Франція
  • 14 вересня, 17:00. Німеччина – Швейцарія
  • 14 вересня, 20:00. Румунія – Туреччина
  • 15 вересня, 17:00. Латвія – Швейцарія
  • 15 вересня, 20:00. Франція – Німеччина
  • 16 вересня, 17:00. Туреччина – Латвія
  • 16 вересня, 20:00. Франція – Румунія