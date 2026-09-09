"Сине-желтые" попали на турнир без отборочных матчей. Украина вошла в число восьми лучших команд континента согласно рейтингу по итогам прошлого Евро, сообщает 24 Канал.
С кем будет играть Украина
Турнир пройдет сразу в четырех странах. Матчи будут принимать Болгария (София), Румыния (Клуж-Напока), Финляндия (Тампере) и Италия (Турин, Милан, Неаполь и Модена).
В соревновании примут участие 24 команды, разбитые на четыре секстета. Каждая страна-хозяйка будет принимать матчи одной группы.
Украинская команда попала в группу В, матчи которой пройдут в Болгарии. Соперниками нашей команды станут Польша, Португалия, Северная Македония, Израиль и Болгария.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, после чего начнутся матчи на выбывание, начиная с 1/8 финала. Решающий матч волейбольного Евро-2026 пройдет 26 сентября в Милане.
ГРУППА А
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
М
|
В
|
П
|
СЕТЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Италия
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Чехия
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Греция
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Словакия
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Словения
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
Швеция
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Расписание матчей группы А:
- 10 сентября, 22:05. Италия – Швеция
- 11 сентября, 17:00. Чехия – Греция
- 11 сентября, 22:00. Словакия – Словения
- 12 сентября, 17:00. Швеция – Чехия
- 12 сентября, 22:05. Греция – Италия
- 13 сентября, 17:00. Словения – Швеция
- 13 сентября, 22:05. Италия – Словакия
- 14 сентября, 17:00. Словакия – Чехия
- 14 сентября, 22:00. Словения – Греция
- 15 сентября, 17:00. Греция – Швеция
- 15 сентября, 22:05. Чехия – Италия
- 16 сентября, 17:00. Швеция – Словакия
- 16 сентября, 22:00. Чехия – Словения
- 17 сентября, 17:00. Словакия – Греция
- 17 сентября, 22:05. Италия – Словения
ГРУППА В
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
М
|
В
|
П
|
СЕТЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Болгария
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Израиль
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Северная Македония
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Польша
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
5
|
Португалия
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
УКРАИНА
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Расписание матчей группы В:
- 9 сентября, 19:00. Болгария – Северная Македония
- 10 сентября, 16:00. Польша – Португалия
- 10 сентября, 19:00. Израиль – УКРАИНА
- 11 сентября, 16:00. УКРАИНА – Северная Македония
- 11 сентября, 19:00. Португалия – Болгария
- 12 сентября, 16:00. Польша – Израиль
- 12 сентября, 19:00. Болгария – УКРАИНА
- 13 сентября, 16:00. Португалия – Израиль
- 13 сентября, 19:00. Северная Македония – Польша
- 14 сентября, 16:00. УКРАИНА – Португалия
- 14 сентября, 19:00. Болгария – Израиль
- 15 сентября, 16:00. Северная Македония – Португалия
- 15 сентября, 19:00. Польша – УКРАИНА
- 16 сентября, 16:00. Израиль – Северная Македония
- 16 сентября, 19:00. Польша – Болгария
ГРУППА С
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
М
|
В
|
П
|
СЕТЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Финляндия
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Бельгия
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Дания
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Эстония
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Нидерланды
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
Сербия
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Расписание матчей группы С:
- 10 сентября, 20:00. Финляндия – Дания
- 11 сентября, 17:00. Нидерланды – Бельгия
- 11 сентября, 20:00. Сербия – Эстония
- 12 сентября, 15:00. Дания – Нидерланды
- 12 сентября, 18:00. Бельгия – Финляндия
- 13 сентября, 15:00. Эстония – Дания
- 13 сентября, 18:00. Финляндия – Сербия
- 14 сентября, 17:00. Сербия – Нидерланды
- 14 сентября, 20:00. Эстония – Бельгия
- 15 сентября, 17:00. Бельгия – Дания
- 15 сентября, 20:00. Нидерланды – Финляндия
- 16 сентября, 17:00. Дания – Сербия
- 16 сентября, 20:00. Нидерланды – Эстония
- 17 сентября, 17:00. Сербия – Бельгия
- 17 сентября, 20:00. Финляндия – Эстония
ГРУППА D
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
М
|
В
|
П
|
СЕТЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Румыния
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Германия
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Франция
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Латвия
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Швейцария
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
Турция
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Расписание матчей группы D:
- 9 сентября, 20:00. Румыния – Латвия
- 10 сентября, 17:00. Франция – Швейцария
- 10 сентября, 20:00. Турция – Германия
- 11 сентября, 17:00. Германия – Латвия
- 11 сентября, 20:00. Швейцария – Румыния
- 12 сентября, 17:00. Франция – Турция
- 12 сентября, 20:00. Румыния – Германия
- 13 сентября, 17:00. Швейцария – Турция
- 13 сентября, 20:00. Латвия – Франция
- 14 сентября, 17:00. Германия – Швейцария
- 14 сентября, 20:00. Румыния – Турция
- 15 сентября, 17:00. Латвия – Швейцария
- 15 сентября, 20:00. Франция – Германия
- 16 сентября, 17:00. Турция – Латвия
- 16 сентября, 20:00. Франция – Румыния