"Сине-желтые" попали на турнир без отборочных матчей. Украина вошла в число восьми лучших команд континента согласно рейтингу по итогам прошлого Евро, сообщает 24 Канал.

С кем будет играть Украина

Турнир пройдет сразу в четырех странах. Матчи будут принимать Болгария (София), Румыния (Клуж-Напока), Финляндия (Тампере) и Италия (Турин, Милан, Неаполь и Модена).

В соревновании примут участие 24 команды, разбитые на четыре секстета. Каждая страна-хозяйка будет принимать матчи одной группы.

Украинская команда попала в группу В, матчи которой пройдут в Болгарии. Соперниками нашей команды станут Польша, Португалия, Северная Македония, Израиль и Болгария.

В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, после чего начнутся матчи на выбывание, начиная с 1/8 финала. Решающий матч волейбольного Евро-2026 пройдет 26 сентября в Милане.

ГРУППА А

МЕСТО КОМАНДА М В П СЕТЫ ОЧКИ 1 Италия 0 0 0 0-0 0 2 Чехия 0 0 0 0-0 0 3 Греция 0 0 0 0-0 0 4 Словакия 0 0 0 0-0 0 5 Словения 0 0 0 0-0 0 6 Швеция 0 0 0 0-0 0

Расписание матчей группы А:

10 сентября, 22:05 . Италия – Швеция

. Италия – Швеция 11 сентября, 17:00 . Чехия – Греция

. Чехия – Греция 11 сентября, 22:00 . Словакия – Словения

. Словакия – Словения 12 сентября, 17:00 . Швеция – Чехия

. Швеция – Чехия 12 сентября, 22:05 . Греция – Италия

. Греция – Италия 13 сентября, 17:00 . Словения – Швеция

. Словения – Швеция 13 сентября, 22:05 . Италия – Словакия

. Италия – Словакия 14 сентября, 17:00 . Словакия – Чехия

. Словакия – Чехия 14 сентября, 22:00 . Словения – Греция

. Словения – Греция 15 сентября, 17:00 . Греция – Швеция

. Греция – Швеция 15 сентября, 22:05 . Чехия – Италия

. Чехия – Италия 16 сентября, 17:00 . Швеция – Словакия

. Швеция – Словакия 16 сентября, 22:00 . Чехия – Словения

. Чехия – Словения 17 сентября, 17:00 . Словакия – Греция

. Словакия – Греция 17 сентября, 22:05. Италия – Словения

ГРУППА В

МЕСТО КОМАНДА М В П СЕТЫ ОЧКИ 1 Болгария 0 0 0 0-0 0 2 Израиль 0 0 0 0-0 0 3 Северная Македония 0 0 0 0-0 0 4 Польша 0 0 0 0:0 0 5 Португалия 0 0 0 0-0 0 6 УКРАИНА 0 0 0 0-0 0

Расписание матчей группы В:

9 сентября, 19:00 . Болгария – Северная Македония

. Болгария – Северная Македония 10 сентября, 16:00 . Польша – Португалия

. Польша – Португалия 10 сентября, 19:00 . Израиль – УКРАИНА

. Израиль – УКРАИНА 11 сентября, 16:00 . УКРАИНА – Северная Македония

. УКРАИНА – Северная Македония 11 сентября, 19:00 . Португалия – Болгария

. Португалия – Болгария 12 сентября, 16:00 . Польша – Израиль

. Польша – Израиль 12 сентября, 19:00 . Болгария – УКРАИНА

. Болгария – УКРАИНА 13 сентября, 16:00 . Португалия – Израиль

. Португалия – Израиль 13 сентября, 19:00 . Северная Македония – Польша

. Северная Македония – Польша 14 сентября, 16:00 . УКРАИНА – Португалия

. УКРАИНА – Португалия 14 сентября, 19:00 . Болгария – Израиль

. Болгария – Израиль 15 сентября, 16:00 . Северная Македония – Португалия

. Северная Македония – Португалия 15 сентября, 19:00 . Польша – УКРАИНА

. Польша – УКРАИНА 16 сентября, 16:00 . Израиль – Северная Македония

. Израиль – Северная Македония 16 сентября, 19:00. Польша – Болгария

ГРУППА С

МЕСТО КОМАНДА М В П СЕТЫ ОЧКИ 1 Финляндия 0 0 0 0-0 0 2 Бельгия 0 0 0 0-0 0 3 Дания 0 0 0 0-0 0 4 Эстония 0 0 0 0-0 0 5 Нидерланды 0 0 0 0-0 0 6 Сербия 0 0 0 0-0 0

Расписание матчей группы С:

10 сентября, 20:00 . Финляндия – Дания

. Финляндия – Дания 11 сентября, 17:00 . Нидерланды – Бельгия

. Нидерланды – Бельгия 11 сентября, 20:00 . Сербия – Эстония

. Сербия – Эстония 12 сентября, 15:00 . Дания – Нидерланды

. Дания – Нидерланды 12 сентября, 18:00 . Бельгия – Финляндия

. Бельгия – Финляндия 13 сентября, 15:00 . Эстония – Дания

. Эстония – Дания 13 сентября, 18:00 . Финляндия – Сербия

. Финляндия – Сербия 14 сентября, 17:00 . Сербия – Нидерланды

. Сербия – Нидерланды 14 сентября, 20:00 . Эстония – Бельгия

. Эстония – Бельгия 15 сентября, 17:00 . Бельгия – Дания

. Бельгия – Дания 15 сентября, 20:00 . Нидерланды – Финляндия

. Нидерланды – Финляндия 16 сентября, 17:00 . Дания – Сербия

. Дания – Сербия 16 сентября, 20:00 . Нидерланды – Эстония

. Нидерланды – Эстония 17 сентября, 17:00 . Сербия – Бельгия

. Сербия – Бельгия 17 сентября, 20:00. Финляндия – Эстония

ГРУППА D

МЕСТО КОМАНДА М В П СЕТЫ ОЧКИ 1 Румыния 0 0 0 0-0 0 2 Германия 0 0 0 0-0 0 3 Франция 0 0 0 0-0 0 4 Латвия 0 0 0 0-0 0 5 Швейцария 0 0 0 0-0 0 6 Турция 0 0 0 0-0 0

Расписание матчей группы D: