Трагедія на Харківщині: росіяни "Іскандером" вбили трьох учасників забігу

Під час пам'ятного забігу на Харківщині росіяни завдали ракетного удару. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них – поліцейський.

29 серпня у Берестинському району проводили щорічний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Захід організувала Наталинська сільська військова адміністрація, передає поліція Харківщини.

Росія вдарила по місцю проведення забігу

За даними слідства, близько 09:30 російські військові завдали ракетного удару по території населеного пункту. Попередньо, окупанти застосували ракету "Іскандер-М".

У момент атаки там проходив захід, присвячений пам’яті загиблих Героїв України. Внаслідок російського удару загинули троє людей. Відомо, що одним із загиблих був поліцейський.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та збирають докази щодо російського удару.

Правоохоронці перевіряють дії організаторів

За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України. Йдеться про службову недбалість, що спричинила загибель людей.

Слідство окремо перевірятиме дії посадових осіб військової адміністрації, які організували проведення забігу. Правоохоронці мають встановити, чи належним чином відповідальні особи оцінили безпекову ситуацію та чи вжили всіх необхідних заходів для захисту учасників заходу.

Зокрема, слідство з'ясує, чи відповідало проведення забігу умовам безпеки в регіоні та чи могли посадовці передбачити ризики для життя і здоров’я людей.

Остаточну правову оцінку діям відповідальних осіб нададуть після встановлення всіх обставин трагедії.