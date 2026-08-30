29 августа в Берестинском районе прошел ежегодный забег "Чту воинов, бегу за Героев Украины". Мероприятие организовала Наталиновская сельская военная администрация, сообщает полиция Харьковской области.

Россия нанесла удар по месту проведения забега

По данным следствия, около 09:30 российские военные нанесли ракетный удар по территории населенного пункта. Предположительно, оккупанты применили ракету "Искандер-М".

В момент атаки там проходило мероприятие, посвященное памяти погибших Героев Украины. В результате российского удара погибли три человека. Известно, что одним из погибших был полицейский.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и собирают доказательства российского удара.

Правоохранители проверяют действия организаторов

Под процессуальным руководством Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о служебной халатности, что повлекло гибель людей.

Следствие отдельно проверит действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение забега. Правоохранители должны установить, правильно ли ответственные лица оценили ситуацию с безопасностью и приняли ли все необходимые меры для защиты участников мероприятия.

В частности, следствие выяснит, соответствовало ли проведение забега условиям безопасности в регионе и могли ли должностные лица предвидеть риски для жизни и здоровья людей.

Окончательную правовую оценку действиям ответственных лиц дадут после установления всех обстоятельств трагедии.