Яка зарплата у головного тренера збірної України з футболу Андреа Мальдери

Збірна України з футболу пережила зміну головного тренера у 2026 році. Причиною цього став невихід "синьо-жовтих" на чемпіонат світу-2026.

Внаслідок цієї невдачі Сергій Ребров залишив посаду тренера збірної України. Її спеціаліст обіймав ще з червня 2023 року, повідомляє 24 Канал.

Скільки заробляє Мальдера

Новим тренером національної команди став Андреа Мальдера. Італієць – перший в історії нашої збірної іноземний головний тренер. Одразу ж у ЗМІ потрапили інсайди щодо зарплати Мальдери.

Як виявилось, вона суттєво нижча за оклад, який отримував Сергій Ребров. Зарплата Мальдери в збірній України становить близько 500 тисяч євро на рік.

Місячний оклад коуча коливається в районі 35 – 40 тисяч євро. Для порівняння, штаб Реброва отримував близько 2 мільйонів євро, з яких 1,25 мільйона заробляв сам Сергій.

Орієнтовний річний бюджет на весь тренерський штаб становить близько 1 мільйона євро. До команди Андреа Мальдери доєднались ще один італієць Паскуале Каталано, а також українці Тарас Степаненко та Володимир Єзерський. Посада тренера воротарів поки вакантна.

Як Мальдера дебютував у збірній України

Хоч Мальдера і іноземець, але він вже був добре знайомий з нашою збірною. Андреа входив у штаб Андрія Шевченка, який керував національною командою з 2016 по 2021 роки.

Мальдера успішно стартував біля керма збірної України. У дебютному для себе матчі в ролі головного тренера він здобув перемогу над Польщею в товариському матчі (2:0).

Другий спаринг збірна України так і не дограла. "Синьо-жовті" поступались Данії (1:2), але зустріч була перервана в середині другого тайму через серцевий напад у гравця скандинавів Крістіана Еріксена.

Вже наприкінці вересня збірна України проведе перші офіційні матчі на чолі із Мальдерою. Наша команда зіграє в групі Ліги націй в рамках дивізіону B, де суперниками стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.