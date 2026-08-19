В результате этого провала Сергей Ребров покинул пост тренера сборной Украины. Эту должность он занимал с июня 2023 года, сообщает 24 Канал.

Сколько зарабатывает Мальдера

Новым тренером национальной команды стал Андреа Мальдера. Итальянец – первый в истории нашей сборной иностранный главный тренер. Сразу же в СМИ появилась инсайдерская информация о зарплате Мальдеры.

Как оказалось, она существенно ниже оклада, который получал Сергей Ребров. Зарплата Мальдеры в сборной Украины составляет около 500 тысяч евро в год.

Месячный оклад тренера колеблется в пределах 35–40 тысяч евро. Для сравнения: штаб Реброва получал около 2 миллионов евро, из которых 1,25 миллиона зарабатывал сам Сергей.

Ориентировочный годовой бюджет на весь тренерский штаб составляет около 1 миллиона евро. К команде Андреа Мальдеры присоединились еще один итальянец Паскуале Каталано, а также украинцы Тарас Степаненко и Владимир Езерский. Должность тренера вратарей пока вакантна.

Как Мальдера дебютировал в сборной Украины

Хотя Мальдера и иностранец, но он уже был хорошо знаком с нашей сборной. Андреа входил в штаб Андрея Шевченко, который руководил национальной командой с 2016 по 2021 годы.

Мальдера успешно стартовал у руля сборной Украины. В дебютном для себя матче в роли главного тренера он одержал победу над Польшей в товарищеском матче (2:0).

Второй спарринг сборная Украины так и не доиграла. "Сине-желтые" уступали Дании (1:2), но встреча была прервана в середине второго тайма из-за сердечного приступа у игрока скандинавов Кристиана Эриксена.

Уже в конце сентября сборная Украины проведет первые официальные матчи под руководством Мальдеры. Наша команда сыграет в группе Лиги наций в рамках дивизиона B, где соперниками станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.