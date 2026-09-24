"Заробляє там гроші": ексзірка Динамо розніс Ярмолюка через відмову грати за збірну України

Збірна України з футболу готується до старту в Лізі націй 2026/2027. Команда Андреа Мальдери проведе аж чотири зустрічі протягом 11-ти днів.

На цей збір викликано аж 30 футболістів, проте чимало лідерів команди не приїхали через травми. Зрештою резонанс викликав неприїзд у збірну Єгора Ярмолюка, на що відреагував Артем Кравець у себе на ютуб-каналі.

Що обурило Артема Кравця

Півзахисник Брентфорда пропустить матчі збірної через необхідність залікувати травму. При цьому Ярмолюк продовжує виходити на поле в клубі в кожному матчі.

Колишній гравець Динамо та збірної України Артем Кравець висловив обурення цією ситуацією. Він вважає ненормальною ситуацією, коли футболіст виступає за клуб і при цьому ігнорує національну команду заради лікування.

Ярмолюк грає за клуб і його не відпускають у збірну. І це викликає питання навіть у мене. Слухайте, це ж збірна! Ну, клуб – окей, контракт – окей. Все зрозуміло, заробляє там гроші. Є хронічна травма? Так лікуйся тоді. Я не уявляю, щоб я у своїй кар’єрі грав за клуб, а матчі збірної – ні. "Та я проігнорую, полікуюсь"… Лікуйся! Так, щоб не було хронічних травм і ти приїжджав допомагати своїй країні та збірній. Взагалі, я вважаю Ярмолюка в перспективі одним з лідерів цієї команди. Тому ігнорування матчів збірної – це, як мінімум, не красиво,

– висловився Кравець.

Раніше сам Ярмолюк пояснив своє рішення щодо неприїзду в збірну України. На період міжнародної паузи Єгору запланували зробити ін'єкцію, після якої він має відмовитися від навантажень на півтора тижні.

Нагадаємо, що хавбек дебютував у збірній України в березні 2025 року і за цей час відіграв 9 матчів. До слов, Артем Довбик також не приїхав у збірну через травму, хоча вже тренується в загальній групі Болоньї.

Відзначимо, що збірна України гратиме в дивізіоні В Ліги націй 2026/2027. Суперниками "синьо-жовтих" по групі стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.