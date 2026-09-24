На этот сбор были вызваны целых 30 футболистов, однако многие лидеры команды не приехали из-за травм. В итоге резонанс вызвал неприезд в сборную Егора Ярмолюка, на что отреагировал Артем Кравец на своем ютуб-канале.

Что возмутило Артема Кравца

Полузащитник Брентфорда пропустит матчи сборной из-за необходимости вылечить травму. При этом Ярмолюк продолжает выходить на поле в клубе в каждом матче.

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Артем Кравец выразил возмущение этой ситуацией. Он считает ненормальной ситуацию, когда футболист выступает за клуб и при этом игнорирует национальную команду ради лечения.

Ярмолюк играет за клуб, и его не отпускают в сборную. И это вызывает вопросы даже у меня. Послушайте, это же сборная! Ну, клуб – окей, контракт – окей. Все понятно, он там зарабатывает деньги. Есть хроническая травма? Так лечись тогда. Я не представляю, чтобы я в своей карьере играл за клуб, а матчи сборной – нет. "Да я проигнорирую, полечусь"… Лечись! Так, чтобы не было хронических травм и ты приезжал помогать своей стране и сборной. Вообще, я считаю Ярмолюка в перспективе одним из лидеров этой команды. Поэтому игнорирование матчей сборной – это, как минимум, некрасиво,

– высказался Кравец.

Ранее сам Ярмолюк объяснил свое решение о неприезде в сборную Украины. На период международной паузы Егору запланировали сделать инъекцию, после которой он должен отказаться от нагрузок на полторы недели.

Напомним, что полузащитник дебютировал в сборной Украины в марте 2025 года и за это время сыграл 9 матчей. К слову, Артем Довбик также не приехал в сборную из-за травмы, хотя уже тренируется в общей группе Болоньи.

Отметим, что сборная Украины будет выступать в дивизионе В Лиги наций 2026/2027. Соперниками "сине-желтых" по группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.