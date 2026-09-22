Андреа Мальдера вызвал целых 30 игроков на этот сбор национальной команды. Однако в его состав не вошел полузащитник Егор Ярмолюк, что футболист отреагировал на своей странице в инстаграме.

Что с Ярмолюком

Футболист Брентфорда должен пройти курс лечения во время перерыва в матчах сборных. Пока же Егор играет за лондонцев, поэтому его отсутствие в заявке сборной вызвало возмущение у многих болельщиков.

Ярмолюк же заверил, что не уклоняется от матчей сборной и считает вызов в команду привилегией и мечтой. Он выразил разочарование тем, что вынужден лечить травму именно в этот период.

Я пропустил значительную часть предсезонной подготовки Брентфорда из-за травмы. Клуб запланировал для меня период реабилитации на это время. Даже сейчас я не могу выкладываться на 100% за клуб. Для меня это тяжело, я ненавижу пропускать матчи, но я понимаю, что прохождение надлежащего процесса восстановления поможет мне быть более эффективным на поле. Спасибо за понимание, давайте поддерживать наших ребят в сборной,

– написал Ярмолюк.

Как украинец играет за Брентфорд

В прошлом сезоне Егор был основным игроком Брентфорда, но летом клуб подписал Сангаре на его позицию. В результате в текущем сезоне Ярмолюк получает меньше игровой практики.

Украинец сыграл во всех семи матчах за "пчел", однако в стартовом составе выходил только трижды. На счету Ярмолюка две голевые передачи в текущем сезоне. Его команда занимает четвертое место в АПЛ после 5 туров.

Напомним, что Украина сыграет в Лиге наций 2026/2027 в дивизионе В. Соперниками подопечных Мальдеры станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.

К слову, в сборной Украины также отсутствует вратарь Реала Андрей Лунин. Среди вероятных причин его отсутствия называется нежелание самого футболиста приезжать в лагерь "сине-желтых".